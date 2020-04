Były górnicze mrzonki, w które wielu wierzyło. Została walka o przetrwanie

Polska Grupa Górnicza, największa polska spółka węglowa zatrudniająca około 41 tys. osób i walcząca teraz o wyjście z tarapatów, powstała w 2016 roku na gruzach swojej poprzedniczki, czyli Kompanii Węglowej. Nie wszyscy jeszcze pamiętają, jakie przedsięwzięcia miała realizować Kompania, a z których nie wyszło dosłownie nic. Obecnie w przypadku Polskiej Grupy Górniczej cel jest jeden - przetrwać.





Jeden cel - przetrwać!

W maju 2016 roku w miejsce, a właściwie, jak wielu twierdzi, na gruzach Kompanii Węglowej powstała Polska Grupa Górnicza (PGG), do której przyłączono później kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego. Obecnie, w dobie koronawirusa, Polska Grupa Górnicza walczy o przetrwanie. W spółkę uderza między innymi mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną, a co za tym idzie także na węgiel.Jeszcze niedawno w Polskiej Grupie Górniczej zastanawiano się nad możliwością realizacji instalacji zgazowania węgla zdolnej do przetworzenia około 1,2 mln ton tego surowca rocznie, z możliwością wykorzystywania także odpadów i biomasy.Wskazywano, że szacunkowy koszt takiego projektu wyniósłby około 500 mln euro. Zaznaczano, że z wytworzonego w instalacji gazu można byłoby wyprodukować około 620 tys. ton metanolu rocznie.Obecnie nikt już o tym projekcie nie wspomina - celem jest bowiem przetrwanie spółki na niezwykle trudnym rynku. Zapewne nie obędzie się w PGG bez niepopularnych decyzji, jednak czas i realia rynkowe są teraz szczególne.- Podczas kryzysu przetrwają ci, którzy potrafią elastycznie dostosować swoje funkcjonowanie do zmieniającej się dynamicznie sytuacji - wskazał Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. I trudno nie przyznać mu racji.