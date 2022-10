Były partner KGHM w Chile może stracić pozwolenie na wydobycie miedzi

Chilijski urząd ochrony środowiska uznał zarzuty dotyczące uszkodzenia warstwy wodonośnej w rejonie kopalni miedzi Alcaparrosa związanej z nadmierną eksploatacją surowca i nie przestrzeganiem przepisów.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

W końcu lipca tego roku w pobliżu kopalni Alcaparrosa, zlokalizowanej około 600 kilometrów na północ od stolicy kraju Santiago de Chile, powstał ogromny lej o głębokości 200 metrów wypełniony wodą. Pomimo podjętej akcji zabezpieczającej nie udało się powstrzymać dalszego zapadania się terenu.

Chilijski regulator ochrony środowiska zlecił badania w terenie, które ujawniły, że prowadzono nadmierne wydobycie rudy i nie przestrzegano przepisów co doprowadziło do trwałego uszkodzenia warstwy wodonośnej.

- Sektor Gaby na północy Chile, gdzie znajduje się kopalnia jest od lipca zamknięty z powodu powstania ogromnego zapadliska. Mogę potwierdzić, że nigdy nie będzie tam już prowadzona eksploatacja - powiedziała cytowana w komunikacie minister do spraw górnictwa kraju Marcela Hernado.

Kopalnia Alcaparrosa w 80 proc. należy do kanadyjskiej spółki wydobywczej Lundin Mining Corp, a mniejszościowymi akcjonariuszami są Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corp.

Wiele wskazuje na to, że udziałowcy zostaną niebawem pozbawieni pozwoleń środowiskowych, co w naturalny sposób oznacza zatrzymanie wydobycia. Nałożona zostanie także kara finansowa za spowodowanie strat w wysokości co najmniej 13 milionów dolarów oraz obowiązek poniesienia kosztów wiązanych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed katastrofy.

Dla władz chilijskich ważne jest przeprowadzenie procesu oczyszczenia ponad 1,3 milionów metrów sześciennych wody pitnej, co w terenie pustynnym ma ogromne znaczenie.

Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corp. były większościowym udziałowcem w ramach partnerstwa biznesowego w Kopalni Sierra Gorda razem z KGHM Polska Miedź. W lutym tego roku japońskie firmy sprzedały swoje pakiety akcji australijskiej spółce górniczej South32.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z byłym ministrem energii, europosłem PiS o dekarbonizacji. - Jest irracjonalna - twierdzi Tobiszowski. Bo pakietu klimatycznego nikt nie przestrzega...