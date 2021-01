Były prezes JSW Innowacje odpiera zarzuty

Odnoszę wrażenie, że komuś, kto prowadził liczne kontrole i audyty w JSW Innowacje, zależało na tym, by znaleźć tzw. haki na Srokowskiego – mówi były prezes JSW Innowacje Jacek Srokowski. To odpowiedź na audyt przeprowadzony przez kancelarię Dentons, w którym zarzuca się spółce zmarnowanie 80 mln zł.

Trudno mi dotąd uwierzyć, iż kancelaria prawna o takiej renomie mogła wypuścić taki dokument - ocenia audyt spółki JSW Innowacje, przeprowadzony przez Dentons jej były prezes Jarosław Srokowski.

Według audytu spółka zmarnowała 80 mln zł.

Były prezes uważa, że audyt jest nierzetelny, a jako przykład wdrożenia podaje samodzielną obudowę kotwową.

Audyt przeprowadzony przez Dentons obejmował okres od maja 2017 r. do czerwca 2020 r. Wnioski z raportu opublikował na początku stycznia Puls Biznesu. Wynika z niego, że powołana trzy lata temu spółka-córka JSW – JSW Innowacje zmarnowała prawie 80 mln zł.



Według autorów audytu głównym celem, którym kierowało się JSW Innowacje przy wydawaniu środków od JSW, było "samo rozdysponowanie tych środków według własnego uznania, niezależnie od tego, czy prowadziłoby to do osiągnięcia jakichkolwiek innowacji i czy przynosiłoby wymierne korzyści".



Według prawników Dentonsa żaden z przeanalizowanych 30 projektów JSWI przez ponad trzy lata działalności spółki nie zaowocował komercyjnym zastosowaniem, a tym samym nie przyniósł korzyści grupie JSW w postaci oszczędności czy dodatkowych zysków.

Były prezes: Audyt był tendencyjny

Jacek Srokowski w wywiadzie dla „Solidarności Górniczej” odpiera te zarzuty twierdząc, że raport jest nierzetelny, powierzchowny i tendencyjny. - Trudno mi dotąd uwierzyć, iż kancelaria prawna o takiej renomie mogła wypuścić taki dokument. Audyt kancelarii Dentons to był dziwny audyt - kancelaria nie przeprowadziła żadnych rozmów z pracownikami JSW Innowacje, a sam raport powstał na podstawie między innymi wstępnych rozmów z przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Warto zaznaczyć, że anonimowymi. Połamano wszelkie standardy prowadzenia audytu, ale też kilka zapisów umowy zawartej pomiędzy JSW Innowacje i Dentons – twierdzi Srokowski.



Jego zdaniem kłamliwe są również tezy audytu o braku wdrożeń. - Takie oskarżenie nie ma żadnego pokrycia w faktach, bowiem choćby na flagowy jej projekt, czyli wdrożenie samodzielnej obudowy kotwowej, wydano blisko połowę tej kwoty. Wyrobisko zostało zrealizowane. Stanowi namacalny dowód, że prowadzenie wyrobisk z użyciem takiej obudowy jest w naszych warunkach możliwe do realizacji, a co więcej - że jest to metoda bezpieczna. Urządzenie Bolter Miner w dalszym ciągu jest eksploatowane na "Budryku" – podkreśla były prezes JSW innowacje.

JSW zaskakuje spółkę córkę

Były prezes podkreśla, że spółka-matka dysponowała wszelkimi niezbędnymi informacjami o działalności JSW Innowacja i na tej podstawie bez zastrzeżeń zatwierdzała kwartalne raporty firmy. Jest też rozgoryczony zachowaniem JSW, które na podstawie audytu Dentonsa skierowało zawiadomienie do prokuratury.

- Nie rozumiem natomiast postawy zarządu JSW. Przecież artykuł w Pulsie Biznesu uderzał nie tylko w reputację moją i prezesa Weneckiego, ale także w wizerunek całej Grupy JSW. Zastanawiam się, dlaczego Zarząd JSW - spółki giełdowej - nie zareagował odpowiednio, choć wiedział, że tezy o "przepalonych" pieniądzach w JSW Innowacje są fałszywe i szkodzą wizerunkowi nie tylko samej JSW (może poza jednym panem, który zapewne w to wierzy), ale także całej branży górniczej, a do tego przyczyniają się do uwiarygodnienia fałszywego twierdzenia, że innowacyjność w górnictwie to jedna wielka ściema? – zastanawia się b. prezes JSW Innowacje.



Przypomnijmy, że o nieprawidłowościach pisali w liście do szefa MSWiA związkowcy z JSW Innowacje. Wskazali w niej m.in. że JSW Innowacje podpisały też kilka umów ze spółką SG - związkową firma z Katowic wydającą miesięcznik „Solidarność Górnicza” (w którym b. prezes odpiera zarzuty, a z którym był związany we wcześniejszych latach).