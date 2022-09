Były prezes JSW widzi liczne niebezpieczeństwa przed firmą

Istotnym elementem dla JSW będzie wielkość produkcji i reżim kosztowy - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Jarosław Zagórowski, były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Ceny węgla koksowego spadają z uwagi na spowolnienie gospodarcze, w tym spowolnienie w budownictwie.

Zdaniem Jarosława Zagórowskiego te realia zweryfikują Jastrzębską Spółkę Węglową.

Zagórowski wskazuje, że przyszłość JSW będzie przede wszystkim oparta o koksownie.

Zobacz cały wywiad z Jarosławem Zagórowskim:

- Niestety, ta sytuacja zweryfikuje Jastrzębską Spółkę Węglową pod kątem jakości zarządzania tą spółką, czyli jak duża jest wydajność i jaki reżim kosztowy był utrzymywany w ostatnim okresie - zaznacza Jarosław Zagórowski.

- Natomiast to, że węgiel koksowy jest wprost związany z koniunkturą gospodarczą wiemy od dawna. Są to cykle koniunkturalne podążające za sytuacją w sektorze hutniczym. Mam bardzo duże obawy, że ten kryzys i spowolnienie gospodarcze w budownictwie czy sektorze produkcji maszynowej oraz konsumpcji sprowadzi nie najlepszy okres dla JSW, która będzie musiała się dostosować do cen światowych, czyli przychody będą dużo mniejsze. A więc istotnym elementem będzie wielkość produkcji i reżim kosztowy - zaznacza Jarosław Zagórowski.

Warto wrócić do pierwotnych założeń projektu, który był przygotowany

W trakcie niedawnej konferencji wynikowej Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej wskazał, że ściana na Bziu miała ruszyć w sierpniu, ale roboty przygotowawcze, które były tam zaplanowane, nie zostały wykonane.

- Rozpoznanie geologiczne, jakie zostawili nam nasi poprzednicy, jest fatalne - mówił Tomasz Cudny. Obecnie zarząd JSW analizuje, jak przemodelować projekt, aby móc przygotować i uruchomić tam ścianę. Kwestia ta powinna zostać uregulowana do końca tego roku. Pytamy Jarosława Zagórowskiego, jak ocenia tę sytuację.

- Warto sprostować tę kwestię - zaznacza Zagórowski. - Pole Bzie-Dębina od początku projektowania miało być polem uzupełniającym ubytek wydobycia w polach macierzystych kopalni Zofiówka. Na początku nigdy nie była to samodzielna kopalnia. Dopiero gdzieś po roku 2015 zmodyfikowano ten projekt, a więc to już były czasy, kiedy ja nie miałem na to wpływu. I stworzono samodzielną kopalnię, co poniekąd jest w ogóle niezgodne ze sztuką górniczą, bo to jest pewien ewenement tworzenia kopalni z jednym szybem. Także chciałbym jednak to sprostować. Samo pole Bzie-Dębina jest bardzo dobrze rozpoznane, natomiast po drodze, kiedy był przygotowany przekop łączący wyrobiska kopalni Zofiówka z polem Bzie - tam węgla nie ma. I to od początku wiedzieliśmy - podkreśla Zagórowski.

Pytamy zatem, jak jego zdaniem spółka poradzi sobie z tą kwestią i jak się to zakończy.

- Myślę, że chyba warto wrócić do pierwotnych założeń projektu, który był przygotowany, a więc pole Bzie-Dębina ma być polem uzupełniającym dla kopalni Zofiówka, a nie samodzielną kopalnią - ocenia Zagórowski.

Trzeba rozmawiać z UE o wydłużeniu okresów przejściowych, kiedy węgiel będzie stanowił podstawę bezpieczeństwa energetycznego

Obecnie mamy realia kryzysu energetycznego. W wielu krajach sięga się po węgiel energetyczny w sytuacji wysokich cen gazu i możliwych jego niedoborów.

- Trzeba rozmawiać z UE o wydłużeniu pewnych okresów przejściowych, kiedy ten węgiel będzie stanowił podstawę bezpieczeństwa energetycznego zarówno dla Polski, jak i dla UE - zaznacza Zagórowski.

- Co do budowy nowych kopalń, to chyba nie jest to możliwe między innymi ze względów środowiskowych i administracyjnych, bo o ile proces budowy samych kopalń się skrócił, bo jest postęp technologiczny, o tyle wydłużyły się bardzo procedury administracyjno-prawne. I trzeba byłoby to mocno zmienić - dodaje.

Zdaniem Zagórowskiego przyszłość JSW będzie przede wszystkim oparta o koksownie. Jego zdaniem Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria powinny wrócić do grupy kapitałowej JSW.