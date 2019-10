Carbon Tracker: cztery na pięć elektrowni węglowych w UE jest nieopłacalnych

Cztery na pięć elektrowni węglowych w UE jest nieopłacalnych. Tylko w tym roku producenci energii mogą stracić 6,6 mld euro - zaznaczono w nowym raporcie ośrodka analitycznego Carbon Tracker. Wzywa on inwestorów i decydentów politycznych, by przygotowali się do całkowitego wycofania węgla z energetyki do 2030 roku.

Skupić się na wycofywaniu z węgla

Wzrost kosztów mogą również spowodować rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla.Raport „Apocoalypse Now" ostrzega, że jeżeli rządy będą wybierać presję na przedsiębiorstwa energetyczne, aby realizowały nieekonomiczne projekty węglowe, akcjonariusze mogą podjąć działania prawne, opierając się na precedensie ustanowionym w Polsce, gdzie sąd zablokował budowę elektrowni Ostrołęka C o wartości 1,2 mld euro, powołując się na nieuzasadnione ryzyko finansowe dla akcjonariuszy.Koncerny energetyczne - wskazuje Carbon Tracker - lobbują rządy, aby zabezpieczyć płatności za wyjście z rynku i zamknięcie elektrowni. Raport poddaje w wątpliwość, czy byłyby to legalne w obecnych warunkach rynkowych. Zauważa, że RWE stara się o 19 miliardów euro na zamknięcie 16 GW niemieckich mocy węglowych do 2038 roku - tymczasem „w kontekście dramatycznej zmiany na rynku energetycznym są one bezwartościowe".Carbon Tracker uważa, że rządy i inwestorzy powinni teraz skupić się na planowaniu wycofywania się z węgla w sposób przynoszący korzyści konsumentom, inwestorom, pracownikom i społecznościom lokalnym, co można zrobić szybko i tanio. Wskazuje na rozwiązanie zrównoważone finansowo, które wykorzystuje fakt, że rządy mogą pożyczać pieniądze po niższych kosztach niż przedsiębiorstwa.Byłoby to możliwe, gdyby rząd pożyczył pieniądze na sfinansowanie zamknięcia elektrowni węglowych pod warunkiem, że przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystają te pieniądze na budowę odnawialnych źródeł energii, a następnie spłacą pożyczkę ze sprzedaży energii. Przedsiębiorstwa energetyczne mogą wykorzystać lokalną siłę roboczą do rozwoju mocy energetyki odnawialnej i wykorzystać część zysków na pomoc społecznościom odchodzącym od węgla.Mogłoby to być atrakcyjne dla państw Europy Wschodniej, które są nadal w dużym stopniu uzależnione od energetyki węglowej i pozostają w tyle za Europą Zachodnią, jeśli chodzi o wykorzystanie OZE. Węgiel stanowi 80 proc. całkowitej produkcji w Polsce, 43 proc. w Czechach i 39 proc. w Bułgarii.- Odejście od węgla może przynieść korzyści zarówno konsumentom, jak i akcjonariuszom, jeżeli rządy i inwestorzy będą pracować ze społecznościami lokalnymi - mówi Matt Gray.Zofia Wetmańska, analityczka thinktanku WISE Europa wskazuje, że najnowsza publikacja Carbon Tracker jasno pokazuje, że w Europie elektrownie węglowe już dziś przynoszą straty, które w 2019 roku szacowane są łącznie na prawie 7 mld euro.- Na tak zły wynik finansowy wpływ ma kilka czynników, w tym, między innymi, dynamiczny spadek kosztów OZE, możliwość tańszego wytwarzania energii w oparciu o gaz, a także wzrost kosztów pozwoleń na emisję CO2, czy zaostrzające się regulacje i wymogi środowiskowe do których energetyka będzie musiała się w najbliższych latach dostosować - zaznacza Wetmańska. - Wszystkie te trendy znacząco wpływają także na rentowność sektora energetyki w Polsce. Najlepszym przykładem na ich obecność jest zeszłoroczny wynik aukcji OZE, który pokazał, że energia z wiatru jest tańsza od tej wytwarzanej w oparciu o węgiel.Według Wetmańskiej pozytywny wynik finansowy polskich elektrowni jest w istocie pozorny.Wynika przede wszystkim z tego, że wysokie koszty wytwarzania energii z węgla przekładane są ostatecznie na odbiorców na rynku, ponieważ dotychczas konsumenci mieli ograniczony wybór realnych alternatyw. A ustawa zamrażająca ceny energii jedynie tymczasowo ukryła ten problem.