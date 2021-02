Ceny prądu będą mocno rosły

- PEP 2040 opiera się na trzech, jak to nazwano, filarach. Dziś widzę je raczej jako słupy ogłoszeniowe, na których można wieszać różne plakaty. Okazjonalnie - na potrzeby chwili. Stąd także prezentacja Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) jawi mi się raczej jako manifest klimatyczno-energetyczny polskiego rządu a nie strategia dla zapewnienia nam bezpieczeństwa energetycznego - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, ekspert ds. energetyki, przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), były wiceminister przemysłu i handlu.

Przy tym zauważają, że ścieżka odejścia od węgla w PEP 2040 jest znacznie krótsza od tej proponowanej w negocjacjach. Czyżby to partnerzy społeczni mieli być merytorycznym recenzentem korygującym ten dopiero co okazany dokument?Jeśliby tak było, to jak przekonać społeczeństwo o koniecznych wysiłkach i kosztach dla przeprowadzenia założonej na miarę cywilizacyjnych przemian transformacji górnictwa i energetyki - o skutkach nie tylko gospodarczych, ale przede wszystkim społecznych dla wielu regionów kraju...PEP 2040 opiera się na trzech, jak to nazwano, filarach. Dziś widzę je raczej jako słupy ogłoszeniowe, na których można wieszać różne plakaty - okazjonalnie na potrzeby chwili. Stąd także prezentacja PEP 2040 jawi mi się raczej jako manifest klimatyczno-energetyczny polskiego rządu, a nie strategia zapewnienia nam bezpieczeństwa energetycznego. Z ciągłością dostaw wynikającą z logiki zasobów własnych paliw i po cenach, które nie powalą naszych budżetów.- Jak wielu - nie wierzę! Ale to nie kategoria wiary, a możliwości. I obserwacji tego, co w świecie. Zgodnie z harmonogramem z programu polskiej energetyki jądrowej w 2033 roku zostanie oddany do eksploatacji pierwszy reaktor. W 2035 i 2037 roku - dwa kolejne. Druga elektrownia ma zacząć działać w 2039 roku.Według pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej pana ministra Piotra Naimskiego mamy program zbudowania sześciu reaktorów jądrowych w ciągu 23 lat. Program, który teraz się zaczyna, skończy się w 2043 roku.Podpisaliśmy umowę międzyrządową - polsko-amerykańską - która przewiduje, że Amerykanie przedłożą polskiemu rządowi kompleksową ofertę techniczną i finansową w ciągu najbliższego roku.To wszystko jest istotne do rozważań i kreślenia wariantów naszego miksu wytwarzania energii elektrycznej w przyszłości. Wprowadzanie jednak do PEP 2040 wejścia energetyki jądrowej od lat trzydziestych naszego wieku jest zbyt optymistyczne.Zobacz również: Transformacja energetyki: w imię czego mamy się rzucać do pustego basenu? - Wielu znawców sprawy nie wierzy w takie terminy ani w podawane koszty. Wielu entuzjastów energetyki jądrowej zastępuje trzeźwy rozsądek emocjami. A to sprawa koniecznie zimnego racjonalizmu.Energetyka jądrowa pewnie zastąpi kiedyś część mocy węglowych. Ale czy muszą być one odstawiane - nie zważając na koszty i możliwości realizacji projektów jądrowych? W argumentacji na rzecz energii z bloków jądrowych bywa ona porównywana z generacją węglową.Dylemat porównań wytwarzania energii elektrycznej jest mniej zależny od uwarunkowań technologicznych, a bardziej od ich obciążeń innymi kosztami. W tym przypadku kosztów pozyskania uprawnień do emisji CO2. Gdyby je odrzucić, to wygląda to całkiem inaczej, niż głoszą entuzjaści energetyki jądrowej. To także argument na odejście od emocji - na rzecz wyciszenia hałasu medialnego wokół decyzji.- Z roku na rok produkujemy coraz mniej energii elektrycznej w kraju. Coraz więcej odpada generacji z węgla kamiennego i brunatnego Tak pewno zostanie na dłużej. W Krajowym Systemie Energetycznym rośnie zapotrzebowanie na moce szczytowe zarówno latem, jak i zimą. Coraz więcej prądu kupujemy za granicą.Krajowy system przesyłowy pracuje synchronicznie z systemami krajów Europy kontynentalnej ENTSO-E (dawniej UCTE) oraz z wydzielonymi blokami wytwórczymi elektrowni Dobrotwór w systemie ukraińskim. A niesynchroniczne z systemem szwedzkim poprzez kabel podmorski prądu stałego oraz z litewskim poprzez wstawkę prądu stałego. To korzystne dla wsparcia międzyoperatorskiego z potrzeb stabilizacji systemów energetycznych.9 lutego wprowadzono kolejne zmiany na europejskim rynku energii - mechanizm Multi-NEMO Arrangements. Wdrożenie go umożliwia nominowanym operatorom oferowanie usług obrotu energią elektryczną na rynku dnia następnego z dostawą z lub do Polski.Wszystkie oferty składane przez uczestników rynku w polskim obszarze są kojarzone w ramach jednego procesu rynkowego i rozliczane na podstawie jednolitej ceny obowiązującej w całym polskim obszarze rynkowym. Niezależnie od tego, który operator został przez danego uczestnika rynku wybrany do świadczenia usług obrotu.Bezpieczeństwo systemu krajowego wzrośnie, ale nasza energia elektryczna może stracić kolejną część eksportu. Ważyć będzie bowiem cena i potrzeby operatorskie (tych drugich jest niewiele). Nasza energia jest sporo droższa wobec oferty z Niemiec i Szwecji. Bo tamte - w ważącej części z generacji "ozowej" - są bez obciążeń kosztami uprawnień do emisji.- Zwiększy się saldo wymiany na korzyść importu - niezależnie od PEP 2040. Przypomnę, że za 2020 rok przekroczyło 13 TWh z eksportem/oddaniem 7 209 715 MWh a importem/pobraniem 20 433 667 MWh.W 2020 roku z samej Szwecji saldo wymiany wyniosło 3771,59 GWh. Saldo wymiany na kierunku niemieckim sięgnło 11 218,88 GWh. Nasi południowi sąsiedzi kupują od nas energię elektryczną przede wszystkim dla stabilizacji generacji solarnej i wiatrowej.Widać to w zróżnicowaniu przepływów w poszczególnych miesiącach roku. W zimowych nasi partnerzy biorą znacznie więcej, gdy słońca jest mniej. Dla Słowacji jednoznacznie to tylko import z Polski. W przypadku Czechow - też, choć w 2020 roku także kilka było dni ich eksportu. Łącznie na kierunku południowym za rok 2020 pobrano od nas 5378,23 GWh.Jeśli przypomnieć, że generacja energii w Polsce z paliw stałych - węgiel brunatny i kamienny łącznie - to 72 proc. w strukturze produkcji, to jej losy w najbliższych latach nie mogą być bez znaczenia dla naszych południowych sąsiadów. Zauważą oni, że z PEP 2040 może się sporo zmienić.Czytaj także: Nie ma przyzwolenia na dopłacanie do nierentownego górnictwa - Odbiorca energii z grupy gospodarstw domowych jest chroniony (jeszcze) decyzjami URE - to ceny regulowane. A pozostali - już nie.Zatem szybciej i dotkliwiej już teraz odczuwają skoki cen energii. Z początkiem 2021 roku ceny wzrosną dla wszystkich, choć różnie dla różnych grup odbiorców. Dla odbiorców domowych przyrost cen ma się zamknąć pomiędzy 9 a 10 procent (w porównaniu do cen z ubiegłego roku).Dla odbiorców przemysłowych różnice będą większe. I tak będzie w kolejnych latach. W sierpniu ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała raport na temat cen energii elektrycznej w pierwszym kwartale.- W tym czasie i w tych samych porównaniach średnia cena energii dla odbiorcy końcowego na obszarze UE wzrosła o 1,0 proc. W Polsce i Litwie średnia cena energii dla gospodarstw domowych wzrosła najbardziej, gdyż o 14,0 proc.! Z większą dynamiką „pobiegniemy” do cen i kosztów pozyskania energii na poziomie unijnym.Nie tylko z przyczyn projekcji PEP 2040. Najwyższe koszty energii w I kwartale 2020 roku występowały tradycyjnie w Niemczech (297,5 euro/MWh) i w Danii (292,4 euro/MWh). To kraje szczycące się bardzo wysokim udziałem generacji odnawialnej. Energia dla gospodarstw domowych w tym czasie kosztowała najmniej w Bułgarii - 95,8 euro/MWh.- Bułgaria opiera swą energetykę na dwóch filarach - węglu i atomie. Tam z węgla powstaje połowa energii elektrycznej, a rozszczepienie atomu dostarcza jedną trzecią. Ale jednocześnie 16 proc. energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Ciekawy to przykład do rozważań o naszej przyszłej strukturze paliwowej generacji energii elektrycznej...Z kolei w przypadku końcowej ceny energii dla przemysłu były one najwyższe - według KE - za pierwszy kwartał 2020 roku w Niemczech: 163,6 euro/MWh (z poważnymi kompensatami dla utrzymania konkurencyjności branż energochłonnych).We Włoszech było to 160,9 euro/MWh. W tym czasie - według tego samego źródła - średnia cena dla przedsiębiorstw w Polsce wyniosła 92,5 euro/MWh. Już trudne do wytrzymania przy śladowym wsparciu... A nie będą te ceny niższe w przyszłości.Z PEP 2040 wynika, że czeka nas wiele bardzo kosztownych inwestycji. We wszystkich obszarach energetyki. W generacji to głównie wiatraki na morzu i energetyka jądrowa. Jakkolwiek będą wspierane, to inwestor odbierze swoją część... A zapłaci odbiorca. Ceny będą rosły - i to znacznie. Tu nie ma zmiłuj!