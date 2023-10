Ceny węgla koksowego znalazły się na fali wznoszącej

Notowania węgla koksowego w Australii (FOB Australia) według S&P Global w tygodniu 21-28 września 2023 r. wzrosły o 2,7 proc., czyli 8,7 dol./t w porównaniu do poprzedniego tygodnia - do poziomu 333 dol./t.

Ogółem od początku września wskaźnik wzrósł o 24,2 proc. Na dzień 31 sierpnia 2023 roku ceny wynosiły bowiem 268 dol./t FOB Australia. Węgiel koksowy w Chinach na dzień 28 września 2023 roku oferowany był po cenie 280 dol./t wobec 273 dol./t 21 września. Przy czym 31 sierpnia notowania surowca kształtowały się na poziomie 250 dol./t.

W ciągu ostatniego tygodnia ceny węgla koksowego wykazywały stabilny wzrost. Popyt w Chinach oraz Indiach we wrześniu przekładał się na wzrost cen.

Jest on pochodną ograniczonej podaży australijskiego surowca wysokiej jakości. Według analityków podobny trend będzie można zaobserwować także w październiku, co będzie wspierać ceny.

Perspektywy długoterminowe też wskazują na dalszy wzrost cen. Przynajmniej do grudnia 2023 roku stabilny popyt i niska dostępność będą stymulować poziom cen węgla koksowego.

Trzeba także uwzględnić kontrole bezpieczeństwa w chińskich kopalniach. Spowodowały one wstrzymanie pracy niektórych kopalń, co przełożyło się na to, że lokalne firmy stalowe musiały zamawiać węgiel koksowy z importu, także z kopalń australijskich.

Rynek oczekuje, że po chińskich świętach, które zakończą się w drugiej dekadzie października, rząd w Pekinie może złagodzić kontrole bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego. To zapewne ograniczy popyt na australijski węgiel i będzie impulsem do osłabienia trendu wzrostowego.

W krótkim okresie ceny węgla koksowego mogą nieznacznie spaść, bowiem chińscy producenci stali zakończyli przedświąteczne gromadzenie zapasów, a pierwsza dekada października będzie charakteryzowała się niską aktywnością na chińskim rynku. Długoterminowe oczekiwania wskazują jednak, że wysokiej jakości węgla koksowego może brakować, co będzie wspierać ceny przynajmniej do końca roku.