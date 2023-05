Ceny węgla lecą na łeb, na szyję. Importerzy zacierają ręce

Azjatycki import węgla energetycznego drogą morską wzrósł w maju do wysokich poziomów. Niższe ceny skusiły nabywców z rozwijających się gospodarek.

Według danych zebranych przez analityków firmy badawczej Kpler, w maju 2023 roku w całej Azji zapewne zostanie wyładowanych łącznie 78,38 mln ton węgla wykorzystywanego głównie do wytwarzania energii elektrycznej.

To najwięcej, jeżeli chodzi o dane Kpler sięgające stycznia 2017 roku. Rosnący import węgla energetycznego pojawił się, gdy ceny surowca spadają. Jak wskazuje Reuters, australijski węgiel w Newcastle Port o wartości energetycznej 5500 kilokalorii na kg (kcal/kg), według oceny agencji Argus, miał w zeszłym tygodniu cenę 96,54 dolarów za tonę, po raz pierwszy od grudnia 2021 roku, kiedy spadł poniżej poziomu 100 dolarów.

Indonezyjski węgiel o wartości energetycznej 4200 kcal/kg spadł do 65,28 dol. za tonę, do najniższego poziomu od stycznia 2022 roku.

Indie, drugi co do wielkości importer węgla na świecie, również zwiększyły zakupy

Obydwa te gatunki węgla są popularne w Chinach i Indiach, dwóch największych na świecie importerach tego surowca. Import węgla energetycznego do Chin utrzymywał się w maju na wysokim poziomie 28,24 mln ton. Chiny importują sporo węgla energetycznego, żeby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Indie, drugi co do wielkości importer węgla na świecie, również zwiększyły zakupy. Jak wskazuje Reuters, w maju zaimportowały one 16,62 mln ton węgla.

W drugiej połowie 2023 roku może nastąpić odbicie cen węgla energetycznego

Gorętsza niż zwykle pogoda i solidny wzrost gospodarczy napędzają indyjski import, a niższe ceny oznaczają, że elektrownie węglowe zasilane importowanym paliwem mogą przynosić zyski.

Inni nabywcy na rozwijających się rynkach azjatyckich również odnotowują wzrost importu węgla energetycznego. Przykładowo szacuje się, że Wietnam ma zaimportować w maju 2,90 mln ton surowca. Oczekuje się ponadto, że import Malezji wyniesie 3,26 mln ton w maju, w porównaniu z 2,64 mln ton w kwietniu.

Z kolei cena węgla w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) spadła we wtorek, 30 maja, do poziomu 94 dolarów za tonę. Oznacza to spadek do najniższego poziomu od niemal dwóch lat. W drugiej połowie 2023 roku może jednak nastąpić odbicie cen węgla energetycznego, bowiem w Europie będą wtedy odbudowywane zapasy na kolejną zimę.