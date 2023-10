Ceny węgla mogą zaskoczyć. Sytuacja jest niepewna

Obecnie na rynku węgla panuje duża zmienność i trudno coś precyzyjnie prognozować, jeśli chodzi o jego ceny. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi, to ceny węgla energetycznego powinny spaść. Przy eskalacji konfliktu ceny gazu i węgla energetycznego mogą pójść w górę.

- Jeżeli chodzi o węgiel kamienny energetyczny, to niedawno jego ceny oscylowały wokół 120 dolarów za tonę w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam). Obecnie natomiast kształtują się one na

poziomie około 130 dolarów za tonę - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities. - Ceny węgla energetycznego wzrosły wraz z cenami gazu. Są obawy, że pracownicy Chevronu w Australii znowu będą strajkować. To może mieć wpływ na ceny gazu LNG. Ponadto gdyby Iran włączył się do konfliktu na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Palestyną, to mógłby na przykład sabotować przepływ statków przez Zatokę Perską, którędy płynie jedna trzecia gazu LNG. To mogłoby się przełożyć na spadek dostępności i wzrost cen gazu oraz wzrost cen węgla energetycznego - dodaje Jakub Szkopek.

Jednocześnie przyznaje, że jest duża zmienność sytuacji i trudno teraz coś precyzyjnie prognozować. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi, to ceny węgla energetycznego powinny spaść.

- Natomiast przy eskalacji konfliktu ceny gazu i węgla energetycznego mogą pójść w górę - mówi Jakub Szkopek. - Na rynku lokalnym należy też odnotować, że Ukraińcy nabywają węgiel na najbliższy sezon grzewczy. Między innymi na granicy z Polską widać w tym zakresie ożywienie. Na polskim rynku sytuacja w obszarze węgla energetycznego się ustabilizowała. A podaż surowca wynika teraz głównie z wydobycia krajowych kopalń, bowiem import węgla wstrzymano - zaznacza Jakub Szkopek.

Jeżeli chodzi o węgiel koksowy, potrzebny do produkcji stali, to obecnie cena tony węgla australijskiego wynosi między 330 a 360 dolarów. Ten stan rzeczy to przede wszystkim pochodna popytu ze strony branży budowlanej w Azji, a szczególnie w Chinach. Mamy wysoki sezon budowlany w regionie, a jednocześnie podczas wydobycia węgla w Chinach borykano się ostatnio z licznymi wypadkami.

- Ten zwiększony popyt przełożył się na wzrost cen węgla koksowego. Kiedy ten sezonowy boom na rynku budowlanym wygaśnie, to ceny węgla koksowego mogą spaść. Obecnie widziałbym ryzyko, że skończymy z cenami poniżej 300 dolarów/t w perspektywie kilku tygodni - ocenia Jakub Szkopek.

Wyższe ceny węgla byłyby korzystne dla polskich producentów surowca

- Jeżeli chodzi o to, jak będą się kształtować ceny węgla, to jest to trochę wróżenie z fusów, bowiem pewnie nikt się nie spodziewał, że dojdzie do takiego konfliktu na Bliskim Wschodzie i że Hamas zaatakuje Izrael - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog górniczy. - A konflikt ten ma wpływ na ceny surowców, w tym węgla. Jaki będzie trend w przypadku cen węgla, to teraz trudno przewidzieć. Na pewno wyższe ceny byłyby korzystne dla polskich producentów surowca - dodaje prof. Krystian Probierz.

Na krajowym rynku odbiorców indywidualnych sytuacja wydaje się być ustabilizowana. W dodatku na razie jest łagodna aura.

- Nie było jakiejś wzmożonej sprzedaży w sierpniu oraz we wrześniu i już raczej jej nie będzie - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL szef firmy handlującej węglem z Górnego Śląska. - Raczej jakichś nagłych zmian na rynku nie będzie. Ostatnio w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) ceny węgla energetycznego nieco wzrosły, bowiem podążyły za wzrostem cen gazu. Pozostaje także pytanie, co w niedalekiej przyszłości będzie się działo z dolarem - dodaje nasz rozmówca.