Ceny węgla odbiły. Rynek się rozkręca

Na rynku węgla w sierpniu 2023 roku dało się zauważyć lekkie odbicie cenowe. Jednak obecne ceny węgla są nadal znacznie niższe od tych z początku roku.

Główne indeksy węgla wysokoenergetycznego w krótkim terminie wykazały tendencję wzrostową na międzynarodowym rynku spot.

Osłabiony europejski import doprowadził do spadku zapasów w portach ARA (Antwerpia -Rotterdam-Amsterdam) do poziomu 5,74 mln ton na dzień 20 sierpnia 2023 roku.

Indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6000 kcal/kg osiągnął wartość 122,83 dol./t na dzień 25 sierpnia.

Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6000 kcal/kg osiągnął wartość 123,75 dol./t na ten dzień, notując wzrost o 3,42 dol./t, tj. o 2,48 proc. , natomiast indeks miesięczny CIF ARA dla NAR 6000 kcal/kg wzrósł o 7,23 dol./t, tj. o 6,54 proc., osiągając poziom 117,70 dol./t.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, nastroje uczestników rynku, a szczególnie strony podażowej, kształtowały się głównie pod wpływem wydarzeń zachodzących w czwartej co do wielkości gospodarce świata. Produkcja energii z węgla kamiennego w Niemczech w czwartym tygodniu sierpnia zwiększyła się ponad dwukrotnie w porównaniu z produkcją w tygodniu poprzedzającym. Spadła natomiast w tym czasie w Niemczech generacja energii z siły wiatru.

Dodatkowo impulsem do wzrostu cen na europejskim rynku węgla w czwartym tygodniu sierpnia były utrzymujące się zakłócenia dostaw kolejowych z kopalni Cerrejon do portu Puerto Bolivar w Kolumbii oraz możliwość wystąpienia zakłóceń w dostawach LNG z Australii w efekcie przygotowywanych strajków przez pracowników spółek Woodside i Chevron.

Zapasy węgla w RBCT (Richards Bay Coal Terminal – port morski w Południowej Afryce) spadły w czwartym tygodniu sierpnia do niecałych 2 mln ton. Południowoafrykański rynek węgla podążał w tym samym kierunku co rynek europejski. Indeks dzienny FOB Richards Bay dla NAR 6000 kcal/kg na dzień 25 sierpnia osiągnął wartość 118,60 dol./t. Indeks tygodniowy FOB RB dla NAR 6000 kcal/kg podniósł się o 4,70 dol./t, tj. o 4,06 proc., osiągając poziom 120,33 dol./t na ten dzień, natomiast indeks miesięczny FOB RB dla NAR 6000 kcal/kg cechowała największa dynamika zmian, wzrósł on bowiem o 20,48 proc., tj. o 19,23 dol./t, osiągając wartość 113,11 dol./t.

Ceny australijskiego węgla wysokoenergetycznego też zanotowały ruch wzrostowy w czwartym tygodniu sierpnia

W końcu czwartego tygodnia sierpnia świat obiegła informacja o wdrożeniu nowych działań naprawczych przez krajowego operatora kolejowego mających na celu przywrócenie przepustowości linii kolejowej do RBCT, co powinno się przełożyć na polepszenie nastrojów uczestników rynku. Ich poczynania od początku sierpnia kształtowały się bowiem pod wpływem bezustannych problemów z przepustowością infrastruktury kolejowej w RPA, a w rezultacie zmniejszenia wydobycia ogółem przez południowoafrykańskie zakłady górnicze.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, ceny australijskiego węgla wysokoenergetycznego też zanotowały ruch wzrostowy w czwartym tygodniu sierpnia. Argus wycenił węgiel NAR 6000 kcal/kg na warunkach FOB Newcastle na poziomie 151,22 dol./t w ujęciu tygodniowym na dzień 25 sierpnia, co oznacza wzrost dla tego indeksu o 4,06 dol./t, tj. o 2,76 proc.

Na rynek węgla o wysokiej wartości opałowej wiodący wpływ miała rosnąca niepewność związaną z ryzykiem wybuchu strajków w zakładach LNG należących do czołowych eksporterów tego surowca. Od początku sierpnia wzrost cen rynkowych australijskiego węgla był też motywowany potencjalnym zwiększonym popytem w październiku. W tym czasie z reguły wiodący nabywcy australijskiego surowca rozpoczynają uzupełnianie zapasów na okres zimowy.

Międzynarodowy rynek węgla wysokoenergetycznego o wartości opałowej NAR 5800 kcal/kg w czwartym tygodniu sierpnia nadal znajdował się pod presją stłumionego popytu ze strony Chin. Indeks tygodniowy FOB Newcastle dla NAR 5800 kcal/kg odnotował lekki wzrost o 1,37 dol./t, tj. o 1,38 proc., do poziomu 100,75 dol./t na dzień 25 sierpnia - według notowań Argus. Natomiast indeks CFR South Korea dla NAR 5800 kcal/kg odnotował spadek o 5,22 proc., tj. o 5,55 dol./t, osiągając wartość 108,90 dol./t za ten sam okres.

Zapasy w porcie Qinhuangdao uległy obniżeniu do poziomu 4,93 mln ton w tygodniu do 23 sierpnia. W czwartym tygodniu sierpnia nastąpiło w Chinach ożywienie rynku krajowego po niedawnej eksplozji gazu w kopalni zlokalizowanej w prowincji Shaanxi, która zwiększyła obawy związane z potencjalnym ograniczeniem wydobycia węgla.

Chińscy importerzy węgla zachowali też ostrożność na skutek prognoz meteorologicznych

W następstwie tej katastrofy CCTD obniżyło prognozę rocznej produkcji węgla o prawie 100 mln ton, a ceny lokalne doznały znacznego odbicia. Nastąpił przy tym wzrost zainteresowania ładunkami morskimi w Chinach, jednak ceny węgla importowanego były nadal tłumione przez dużą podaż na rynku lokalnym.

Chińscy importerzy węgla zachowali też ostrożność na skutek prognoz meteorologicznych zapowiadających wielodniowe ulewne deszcze w południowo-zachodnich Chinach, części środkowych Chin i regionie rzeki Jangcy, w tym w głównych prowincjach Syczuan i Yunnan produkujących energię z wody.

Rynek węgla importowanego do Indii o niskim cieple spalania charakteryzował się względnie słabą dynamiką zmian cen

Indeks tygodniowy CFR South China dla węgla wysokopopiołowego NAR 5500 kcal/kg utrzymywał się na niemal niezmienionym poziomie, osiągając wartość 95,61 dol./t. Dla porównania, węgiel wysokopopiołowy NAR 5500 kcal/kg CFR East India Argus wycenił na dzień 25 sierpnia na poziomie 105,88 dol/t w ujęciu tygodniowym - co oznacza wzrost o 2,06 dol./t, tj. o 1,98 proc.

Jak zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, rynek węgla importowanego do Indii o niskim cieple spalania charakteryzował się względnie słabą dynamiką zmian cen w czwartym tygodniu sierpnia przez wysoką podaż oraz odbiór węgla krajowego.

W Indiach potwierdzono, że istnieje wystarczająca podaż tego paliwa, żeby móc zaspokoić potrzeby elektrowni węglowych w porze deszczowej, co zapewne będzie hamować popyt indyjskich przedsiębiorstw energetycznych na ładunki morskie w najbliższym czasie.