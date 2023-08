Ceny węgla pewnie jeszcze nas zaskoczą

Obecnie tona węgla kamiennego energetycznego w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) kosztuje około 110 dolarów.

- W przypadku rynku węgla kamiennego energetycznego nie dzieje się ostatnio zbyt wiele. Obecnie tona węgla kamiennego energetycznego w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) kosztuje około 110 dolarów - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities. - Jest to także pochodna tego, że fala upałów w Europie zelżała. Zatem jest nieco mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ponadto trzeba mieć na uwadze to, że magazyny gazu są w Europie w około 87 proc. zapełnione. I na koniec sierpnia mogą być zapełnione już w 90 procentach, co praktycznie jest celem UE na 1 października. Ceny gazu nie są obecnie zbyt wysokie. To też ma wpływ na ceny węgla - dodaje Jakub Szkopek.

Ceny węgla energetycznego mogą spaść nawet do 100 dolarów za tonę

W ostatnim tygodniu w Europie miała miejsce wysoka produkcja energii z wiatru. To również przekłada się na ceny węgla kamiennego energetycznego ze względu na mniejszą produkcję energii konwencjonalnej. Zatem na rynku węgla kamiennego energetycznego raczej będzie stabilizacja.

- Te ceny z poziomu około 110 dolarów za tonę mogą nawet spaść gdzieś do 100 dolarów za tonę, jeżeli nie powróci fala upałów - przewiduje Jakub Szkopek. - Jeżeli spojrzymy na rynek w Polsce, to zauważymy presję ze strony firm energetycznych i przemysłowych, które domagają się obniżenia cen węgla przez producentów surowca. Energetyka zawodowa w kraju odbiera węgiel po 30 zł za gigadżula, a obecnie w ARA wychodzi 19 zł za gigadżula z kosztami transportu. Zatem różnica jest znaczna. Warto zwrócić uwagę, że w czerwcu sprzedaż węgla w Polsce była na rekordowym minimum, a zapasy wzrosły do prawie 4 mln ton - dodaje Jakub Szkopek.

Jeżeli w Chinach zmniejszona zostanie produkcja stali, to spadnie zapotrzebowanie na węgiel koksowy oraz rudę żelaza

W przypadku węgla koksowego, potrzebnego do produkcji stali, dzieje się więcej. W Chinach po upałach nadeszły powodzie. To z kolei przełożyło się negatywnie na transport węgla.

- I obecnie ceny australijskiego węgla koksowego przekraczają 250 dolarów za tonę. Możliwe, że w najbliższych dwóch tygodniach dojdą one do poziomu około 300 dolarów za tonę ze względu na wzrost aktywności na rynku spotowym - zaznacza Jakub Szkopek. - Natomiast te zwyżki raczej będą miały charakter krótkoterminowy. Bowiem w Chinach dość szybko powinni odbudować możliwości transportowe. Potem należy zatem oczekiwać stabilizacji cen na rynku węgla koksowego. Mogą się one kształtować w przedziale 200-250 dolarów za tonę. Jeżeli w Chinach zmniejszona zostanie produkcja stali, to spadnie zapotrzebowanie na węgiel koksowy oraz rudę żelaza. Spadek produkcji stali w Chinach sprzyjałby też spadkowi cen węgla koksowego - podsumowuje Jakub Szkopek.