Ceny węgla pójdą w górę

Pandemia koronawirusa przełożyła się na spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, a co za tym idzie też na węgiel. Jednak analitycy wskazują na odbicie rynku. W przyszłym roku węgiel może podrożeć nawet o około 30 proc. w stosunku do niedawnych notowań. - Poszybowanie cen węgla w górę może nastąpić szybciej niż to się wszystkim wydaje - ocenia Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. A Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki podkreśla, ze optymizm co do przyszłych cen węgla jest jak najbardziej uzasadniony.

Ceny węgla zawsze podlegały wahaniom.

A okresy koniunktury w górnictwie przeplatają się z okresami dekoniunktury.

Przy ożywieniu gospodarczym - po pandemii koronawirusa - ceny węgla będą szły w górę.