Ceny węgla pójdą w górę. Możliwe, że już jesienią

Prognozowana fala upałów w Europie może podwyższyć konsumpcję energii, co nakręci popyt na węgiel. Ceny zapewne wzrosną, ale nie do rekordowych poziomów.

Wygląda na to, że kolejne miesiące powinny być korzystne dla producentów węgla. Jesienią, jak przewidują analitycy, a być może już latem, ceny węgla będą wyższe.

Na ceny węgla mają też wpływ ceny gazu. A ten z pewnością nie potanieje.

Polsce znowu może wystąpić problem z brakiem na rynku sortymentów grubych, używanych w ciepłownictwie.

- Kryzys energetyczny mający miejsce w ubiegłym roku wywindował ceny surowców energetycznych. Był problem z bilansowaniem rynku gazu, natomiast węgiel, jako dostępna alternatywa na rynku, zaliczył skoki cenowe - przypomina w rozmowie z WNP.PL analityk mBanku Kamil Kliszcz.

- W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z normalizacją rynku - dodaje.

Rynek zdołał się już oswoić z nowymi realiami. Trzeba pamiętać, że na ceny węgla mają też wpływ ceny gazu.

Wzrost cen gazu będzie wspierał wzrost cen węgla

- W ubiegłym roku w Europie czyniono działania ukierunkowane na zmniejszenie popytu na gaz, poza tym pogoda sprzyjała - podkreśla Kamil Kliszcz.

- Tyle że to będzie trudno utrzymać w kolejnych miesiącach. Zachodzi przy tym ryzyko, że Chiny będą zwiększać import LNG. Zatem ceny mogą pójść w górę. A to wspierałoby również zwyżkę cen węgla - dodaje Kamil Kliszcz.

Jednocześnie wskazuje, że obecne ceny węgla trudno uznać za niskie.

- Obecnie tona węgla w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) to 100 euro - mówi Kamil Kliszcz.

- Jeżeli ceny gazu zaczną rosnąć, to także ceny węgla będą się pięły w górę. Aktualnie w kontraktach spotowych cena gazu to ponad 30 euro za megawatogodzinę. I pewnie te ceny będą wracać do poziomu około 50 euro za megawatogodzinę. Może to mieć miejsce już w wakacje. Pewnie zatem jesienią także ceny węgla będą wyższe - zaznacza Kamil Kliszcz.

- Ceny węgla odbiją - przewiduje w rozmowie z portalem WNP.PL Zygmunt Łukaszczyk, prof. Politechniki Śląskiej, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Śląskiej, były wojewoda śląski i były prezes Katowickiego Holdingu Węglowego.

- Natomiast zapewne będzie to korekta w górę rzędu 10-12 proc. To już nie będzie taki wzrost, jak w ubiegłym roku. Rynek węgla się ustabilizował, nie jest już tak rozedrgany.

Na stabilizację rynku węgla wskazuje również prof. Krystian Probierz, geolog górniczy.

- Lekkie wzrosty cen węgla mogą nastąpić, natomiast jakieś znaczące zwyżki cen raczej nie nastąpią - przewiduje Probierz w rozmowie z portalem WNP.PL.

Dobre prognozy dla producentów węgla. Ale problem z grubymi sortymentami nie zniknie

- Od lipca do września w Europie prognozowana jest fala upałów, co powinno istotnie podwyższyć konsumpcję energii - mówi portalowi WNP.PL Paweł Puchalski, analityk Biura Maklerskiego Santander.

Puchalski zakłada, że przy malejącej z miesiąca na miesiąc produkcji ze źródeł odnawialnych, że powinna istotnie zwiększyć się produkcja z bloków opalanych gazem i węglem kamiennym.

- Zatem kolejne miesiące powinny być korzystne dla producentów węgla w kontekście jego rosnących cen. Nie będę tu podawał żadnych konkretnych poziomów cenowych, bowiem nie można wykluczyć jakichś nadzwyczajnych zdarzeń - zastrzega analityk.

- Najważniejsza dla polskich cen węgla i polskiego bilansu energetycznego będzie zima. Nic nie wskazuje, żeby najbliższa zima była szczególnie mroźna, a z tego względu nie należy oczekiwać nadzwyczajnie wysokich wolumenów popytu na węgiel - zaznacza Paweł Puchalski.

Zaznacza przy tym, że należy też pamiętać, iż w Polsce znowu może wystąpić problem z brakiem na rynku sortymentów grubych, używanych w ciepłownictwie.

- Węgiel gruby dla ciepłownictwa oraz odbiorców indywidualnych wcześniej sprowadzano głównie z Rosji, a jego podaż z krajowych kopalń jest dalece niewystarczająca - zauważa Paweł Puchalski. - Jeśli będziemy zmuszeni do importu węgli grubych, a przy okazji będziemy znów importować węgiel niesortowany, to zwały niskiej jakości (i w wysokiej cenie) węgla dla bloków energetycznych mogą potencjalnie rosnąć dalej - przewiduje Paweł Puchalski.