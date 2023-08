Ceny węgla poszły nieco w górę

W trakcie lipca 2023 roku ceny węgla energetycznego na rynku europejskim wykazywały niewielką tendencję wzrostową.

Jak wynika z danych Global Coal w pierwszym tygodniu lipca indeks DES ARA osiągnął poziom 96,00 dol/t, z kolei w ostatnim - 110,10 dol/t.

Średniomiesięczna wartość tego indeksu w lipcu wyniosła 100,13 dol/t i była o 1,57 dol/t wyższa niż w poprzednim miesiącu.

Wzrost cen był pochodną większego zainteresowania zakupami ze strony krajów rejonu Morza Śródziemnego borykającego się z falą upałów.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, Na rynku potwierdzono zakup przez jedną z chorwackich elektrowni na 65 tys. ton węgla kazachskiego w cenie 97,00 dol/t CIF (dostawa we wrześniu).

Pod koniec lipca marokańska elektrownia Jorf Lasfar miała rozstrzygnąć roczny przetarg na dostawę 12 ładunków typu panamax, natomiast elektrownia Safi przetarg na 4 ładunki panamax z dostawą w okresie wrzesień-grudzień. Stan zapasów węgla w portach ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia), pod koniec lipca osiągnął poziom 6,21 mln ton.

W lipcu w notowaniach tygodniowych wycena węgla z RPA w dostawach spot na bazie FOB Richards Bay wahała się w przedziale od 100,80 dol/t w pierwszym tygodniu do 96,25 dol/t w ostatnim tygodniu lipca.

Obniżenie poziomu wycen nastąpiło mimo wzrostu indeksu na rynku europejskim oraz ograniczenia w podaży węgla na eksport - w związku z pracami remontowymi na głównej linii kolejowej. Stan zapasów węgla w porcie Richards Bay pod koniec lipca wyniósł 2,80 mln ton.

Wyceny australijskiego węgla o wartości opałowej 6000 kcal/kg ulegały nieznacznym wahaniom w ciągu miesiąca, ostatecznie średniomiesięczny indeks dla węgla australijskiego FOB Newcastle wyniósł 134,71 dol/t więcej o 5,55 dol/t niż miesiąc wcześniej.

Jak zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, na sytuację na rynku węgla w regionie Azji i Pacyfiku wpływ miały też warunki panujące w Chinach. Pod koniec lipca na rynku krajowym ceny węgla spadły tam z powodu obniżonego popytu ze strony elektrowni.

Opady deszczu jakie przyniósł tajfun Doksuri złagodziły panujące upały. CMA - China Meteorological Administration poinformowało, że 28 lipca najwyższe temperatury w większości południowych i wschodnich Chin spadły do około 32°C z 38-39°C. Krótkoterminowy spadek temperatur latem zapewne ograniczy zapotrzebowanie na energię w południowych i wschodnich Chinach. Może to wpłynąć na popyt na węgiel i podnieść poziom wody, co będzie sprzyjać podaży energii otrzymywanej z hydroelektrowni.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej trwający kryzys energetyczny wraz z pogarszającą się koniunkturą gospodarczą spowolnią globalny wzrost popytu na energię w 2023 roku, jednak prawdopodobne odbicie trendu w 2024 roku oznacza, że należy rozwijać więcej mocy odnawialnych.

Zakłada się, że światowa dynamika zużycia energii spadnie do nieco poniżej 2 proc. w 2023 roku - z 2,3 proc. w 2022 roku oraz w stosunku do średniej pięcioletniej sprzed pandemii koronawirusa, wynoszącej 2,4 proc.

Wzrost energii ze źródeł odnawialnych powinien przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na świecie. Oczekuje się, że wzrost emisji w Chinach i Indiach zostanie skompensowany jej spadkiem w innych krajach, w których rośnie wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, natomiast gaz ziemny w dalszym ciągu zastępuje węgiel.

Ceny hurtowe energii elektrycznej znacznie spadły w stosunku do rekordów zanotowanych w ubiegłym roku

Jak wynika z danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Unia Europejska odpowiada za 40 proc. całkowitego spadku emisji z produkcji energii elektrycznej. W pierwszym półroczu UE odnotowała spadek zapotrzebowania na energię o 6 proc., bowiem energochłonne dziedziny przemysłu, czyli przemysł aluminiowy, stalowy, papierniczy i chemiczny - zredukowały zużycie energii w odpowiedzi na jej wysokie ceny.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, stosunkowo łagodna zima także przełożyła się na zmniejszenie popytu na energię. Ceny hurtowe energii elektrycznej znacznie spadły w stosunku do rekordów zanotowanych w ubiegłym roku, spowodowanych zakłóceniami wywołanymi inwazją Rosji na Ukrainę. Jednak średnie ceny w Europie są nadal przeszło dwukrotnie wyższe niż w 2019 roku, natomiast w Indiach wzrosły o 80 proc., a w Japonii o ponad 30 proc.