Ceny węgla spadają na łeb na szyję, ale czeka nas jazda w górę

Widać przesilenie na rynku węgla, gdzie ceny spadły do dawno nie widzianych poziomów. Jednak prognozy nie pozostawiają złudzeń. Po tej korekcie czeka nas jazda cen w górę.

Perspektywy dla cen węgla kamiennego energetycznego oraz koksowego są takie, że po korekcie będą się one piąć w górę.

W drugiej połowie 2023 roku może nastąpić odbicie cen węgla energetycznego, bowiem w Europie będą wtedy odbudowywane zapasy na kolejną zimę.

Także ceny węgla koksowego mogą w drugim półroczu zacząć piąć się w górę.

- Widać przesilenie na rynku węgla kamiennego energetycznego - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk firmy inwestycyjnej Erste Securities.

Produkcja tego surowca rośnie, między innymi za sprawą Chin, Indii czy Indonezji. W krajach tych obawiają się blackoutów, zatem zwiększają wydobycie. I ta większa podaż pojawi się na rynku. Zatem ceny węgla energetycznego znajdują się obecnie pod presją.

W drugiej połowie roku może nastąpić odbicie, bo Europa będzie odbudowywać zapasy na kolejną zimę

- Spadają z kolei ceny gazu. W trakcie ostatniej zimy zużycie gazu było znacznie niższe, natomiast w Europie skrupulatnie odbudowywane są zapasy gazu również w oparciu o LNG. I w krótkim terminie nikt nie spodziewa się zwyżek cen tego surowca - zaznacza Jakub Szkopek.

- W drugiej połowie roku zapotrzebowanie na gaz może się zwiększyć w Chinach. Wówczas ceny mogą pójść w górę, a z nimi mogą wzrosnąć ceny węgla kamiennego energetycznego. Obecnie cena tony węgla kamiennego energetycznego w ARA (porty Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam - red.) wynosi około 110 dolarów. Jest to poziom, w którym węgiel z importu staje się na polskim rynku konkurencyjny względem surowca krajowego. A część odbiorców przemysłowych na polskim rynku zaczyna szukać tańszego węgla z importu. Dostrzegając poziom cen, chcą nabywać węgiel taniej - dodaje Jakub Szkopek.

Wskazuje przy tym, że możliwe, iż ceny węgla energetycznego w najbliższym czasie jeszcze zmaleją do poziomu około 100 dolarów za tonę. Natomiast w drugiej połowie roku może nastąpić odbicie, bowiem w Europie będą wtedy odbudowywane zapasy na kolejną zimę.

Poza tym, jeżeli będziemy mieli do czynienia z niskim poziomem wód, to nie będzie wystarczającej produkcji energii z hydroelektrowni. Pojawi się wtedy problem z chłodzeniem reaktorów, jeżeli chodzi o energetykę jądrową.

- Wówczas też te ceny węgla energetycznego mogą odreagować - przewiduje Jakub Szkopek.

Ceny węgla koksowego pójdą w górę, wystarczy, że zdecydowanie ruszy produkcja samochodów

Jeżeli chodzi o węgiel koksowy, potrzebny do produkcji stali, to jego ceny spadły z poziomu około 350 dolarów za tonę z początku tego roku. Obecnie kształtują się one na poziomie 240-250 dolarów za tonę węgla australijskiego. I może następować pełzający spadek cen.

Również dlatego, że w Chinach nie ma takiego popytu, jak się wcześniej spodziewano. Obecnie na rynku chińskim tona węgla koksowego kosztuje około 180 dolarów za tonę.

- W ostatnich tygodniach w Chinach obserwujemy spadek cen wyrobów stalowych, co też przekłada się na ceny węgla koksowego. Natomiast w drugim półroczu sytuacja może ulec zmianie - zaznacza Jakub Szkopek.

- Ceny węgla koksowego pójdą w górę, wystarczy, że zdecydowanie ruszy produkcja samochodów, co będzie powodować zwiększone zapotrzebowanie na stal - komentuje dla portalu WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu. - Poza tym producentów węgla nie przybywa na rynku i to również należy mieć na uwadze - dodaje Marian Kostempski.

Jednocześnie wskazuje, że w drugiej połowie 2023 roku dojdzie również do wzrostu cen węgla kamiennego energetycznego.

- Przewiduję wzrost cen węgla kamiennego energetycznego mniej więcej od sierpnia - zaznacza Marian Kostempski.

- Oznaczać to też będzie lepszą perspektywę dla krajowych producentów. Mamy z kolei do czynienia ze wzrostem kosztów polskich spółek węglowych, w tym także kosztów osobowych. Co chwilę słychać o jakichś podwyżkach czy jednorazówkach. A pozostaje jeszcze kwestia podatku od nadmiarowych zysków spółek górniczych. Żeby nie odbyło się to kosztem niezbędnych inwestycji, jakie powinni poczynić producenci węgla. W spółkach węglowych muszą pilnować kosztów - dodaje.

W roku 2022 sytuacja na rynku węgla była nadzwyczajna. Realia kryzysu energetycznego i wojny na Ukrainie spowodowały panikę na rynku surowców, w tym węgla. Obecnie sytuacja nieco się ustabilizowała.

- To akurat dobrze, również dla nas. Nasza gospodarka potrzebuje niższych kosztów energii, a w naszym długofalowym interesie jest to, by ceny węglowodorów były umiarkowanie wysokie, a nie kosmicznie wysokie - ocenia Marcin Sutkowski, prezes zarządu spółki Bumech, do której należy kopalnia Silesia.

- Poziomy kosmiczne prowadzą do destabilizacji i kryzysów. Ceny węgla będą podlegały dużej zmienności - wskazuje Sutkowski.

Jego zdaniem nie spadną one jednak poniżej pewnego poziomu, bowiem wszędzie na świecie wzrosły koszty produkcji.