Ceny węgla spadły o niemal połowę w rok. Duże zmiany widać w Chinach

Sytuacja na międzynarodowym rynku węgla z każdym kolejnym miesiącem jest coraz bliżej pewnej równowagi, jaka dominowała na rynku przed wybuchem wojny na Ukrainie.

Widełki cenowe dla węgla energetycznego zarówno w obszarze rynku Azji-Pacyfiku, jak i Atlantyku powracają do typowych poziomów w tym okresie, z tendencją dalszego ich spadku.

I tak w marcu 2023 roku indeksy cenowe we wszystkich światowych terminalach węglowych obniżały się z każdym tygodniowym notowaniem.

W części azjatyckiej rynku tj. NEWC w Australii oraz RB w RPA obniżyły się z poziomu odpowiednio 184,44 dol/t oraz 140 dol/t odnotowanych w dniu3 marca do 178,53 dol/t i 127,50 dol/t.

Z kolei w części europejskiej, tygodniowy indeks CIF ARA spadł na przestrzeni miesiąca z poziomu 161 dol/t do 142 dol/t. Na europejskim rynku, w związku z nadchodzącą porą wiosenno-letnią oraz wysokimi poziomami zapasów w portach, popyt na przestrzeni całego miesiąca na dostawy spot pozostawał niewielki, a kupujący poszukiwali możliwości rezygnacji wcześniej uzgodnionych kontraktów lub odłożenia dostaw na kolejne miesiące.

Chwilowe ograniczenie produkcji węgla w Chinach nie przyniosło długotrwałego wpływu na podaż

Pomimo chwilowych zakłóceń w dostawach węgla kolumbijskiego na rynek Atlantyku, na skutek blokad dróg uniemożliwiających pracownikom dotarcie do kopalń należących do spółki Cerrejon, zapasy w terminalach utrzymywały się na poziomie znacznie wyższym niż w analogicznym okresie w zeszłym roku.

Pod koniec marca ich poziom był o 2,54 mln ton wyższy niż marcu 2022 r. i wyniósł 5,47 mln ton. Z kolei import do krajów Unii Europejskiej 27 plus Wielkiej Brytanii obniżył się do 6,8 mln ton wobec 8,3 mln ton w tym samym okresie 2022 r.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, rynek azjatycki, na którym Chiny wiodą pierwszoplanową rolę, na początku miesiąca zmagał się z reperkusjami wypadku, jaki miał miejsce w lutym w kopalni znajdującej się w północnym regionie Chin Mongolii Wewnętrznej. Jednak chwilowe ograniczenie produkcji węgla w Chinach nie przyniosło długotrwałego wpływu na podaż w obszarze całego rynku Azji-Pacyfiku. Mała różnica w dostawach węgla w kraju, wskazywała na stabilne dostawy surowca krajowego, mimo zaostrzonych kontroli bezpieczeństwa w kopalniach.

Ceny gatunków australijskich, tj. wysokogatunkowego NAR o parametrach 6000 kcal/kg oraz o wysokiej zawartości popiołu NAR 5500 kcal/kg oscylowały odpowiednio na poziomach około 178 dol/t oraz 120 dol/t i nie cieszyły się zbytnim zainteresowaniem ze strony tradycyjnych nabywców takich jak Japonia czy Korea Południowa.

Sprzyjały temu pełne zapasy przy elektrowniach, głównie w Japonii oraz pogodna aura. Przy tym część odbiorców w Japonii próbowało wynegocjować opóźnienia w dostawach, niemniej sprzedawcy niechętnie akceptowali takie propozycje, bo rynek jest nasycony a popyt na wysokogatunkowy węgiel australijski, niewielki. Z kolei wyższe wiosenne temperatury w Chinach obniżyły konsumpcję i popyt na surowiec o wysokiej zawartości popiołu NAR 5500 kcal/kg, tym samym zwiększając, już i tak znacząco wysokie zapasy w kluczowym chińskim porcie przeładunkowym Qinhuangdao.

Jak zaznacza katowicki odział Agenci Rozwoju Przemysłu, wysoki poziom zapasów w chińskich portach jest wynikiem presji na gromadzenie zapasów, która spowodowała ich wzrost o 71 proc. w stosunku do poziomu sprzed roku.

Chiny, będące największym na świecie konsumentem węgla, zaimportowały 60,64 mln ton węgla w styczniu i lutym, co oznacza wzrost z 35,39 mln ton w tym samym okresie ubiegłego roku. Mimo tego, niektóre chińskie przedsiębiorstwa energetyczne i handlowcy złożyli zamówienia na węgiel z załadunkiem w marcu.

Z danych firmy analitycznej Kpler wynika, że chiński import zamorskiego węgla energetycznego ma osiągnąć 26,82 mln ton w marcu. Będzie to najwyższa miesięczna suma od stycznia 2017 r. i o 41 proc. wyższa od lutego (19,96 mln ton) oraz o 70 proc. wyższa od 15,81 mln ton w marcu 2022 roku.

Według analityków wysoki poziom zapasów węgla w chińskich portach i elektrowniach w warunkach wolniejszego niż oczekiwano ożywienia popytu w pozostałych sektorach może ograniczyć import węgla do Chin w najbliższym czasie.

Chiny ponownie otwierają się po zakończeniu polityki zero COVID, a indyjskie sektory usług i infrastruktury pozostają solidne

Niższe ceny i rosnące zapotrzebowanie na energię przyczyniają się do zwiększenia importu zamorskiego węgla energetycznego nie tylko w Chinach, ale w większości, największych azjatyckich nabywców paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii. Takimi odbiorcami pozostają Indie, Pakistan czy Korea Południowa.

Te gospodarki łączy stosunkowo silny wzrost gospodarczy stymulujący popyt na energię elektryczną, bowiem Chiny ponownie otwierają się po zakończeniu polityki zero COVID, a indyjskie sektory usług i infrastruktury pozostają solidne. Oczekuje się, że indyjski import węgla energetycznego osiągnie w marcu 12,52 mln ton, najwięcej od sierpnia ubiegłego roku i wzrośnie o 21 proc. w stosunku do lutego, kiedy wynosił 10,35 mln ton.

W Indiach w nadchodzącym okresie liczą na zwiększony popyt, który wspierany będzie zwiększeniem zarówno produkcji krajowej, jaki i zakupem surowca z importu. Stoi to w sprzeczności do zobowiązania Indii zakładającego stopniowe zmniejszanie produkcji energii węglowej i osiągnięcia zerowej emisji do 2070 r., podczas gdy zakłada się wzrost popytu na ten surowiec tylko do 2030 r. do około 1,4 miliarda ton rocznie z około 1 miliarda ton obecnie.

Podobne nastroje przeważają na rynku Korei Południowej, która będąc czwartą co do wielkości gospodarka Azji i piątą pod względem konsumpcji tego surowca, mimo zanotowanego w 2022 r. spadku zużycia węgla o ponad 8 proc. (tj. najniższego od 2008 r.), w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku zwiększyła znacząco jego import, osiągając najwyższy poziom od 2018 roku tj. 23,5 mln ton, co oznacza wzrost o blisko 1 mln ton w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, pomimo znaczących wzrostów wolumenów importowanych na rynek azjatycki, w obecnych realiach cen światowych, które obniżyły się niemal o połowę w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, zyski eksporterów pozostaną niewielkie i nie zmniejszą importu w nadchodzących miesiącach.