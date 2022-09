Ceny węgla szaleją, a polska kopalnia już szykuje się na kryzys

Największym zadaniem dla nas jest przygotowanie frontów eksploatacyjnych na przyszłe lata - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Artur Wasil, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Artur Wasil wskazuje, że wyzwaniem dla spółki są na pewno rosnące koszty.

Poza tym problemem jest także coraz większy brak dostępności pracowników.

Uczelnie techniczne, górnicze cierpią na deficyt studentów. Zatem zachodzi pytanie, kto będzie zajmował stanowiska kierownicze na kopalni, skoro będzie brakować inżynierów - zastanawia się Artur Wasil.

Zobacz cały wywiad z Arturem Wasilem, prezesem zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka:

Podstawowym celem jest przygotowanie się na ten czas dekoniunktury, gdy ceny surowca spadną

Pytamy prezesa Bogdanki Artura Wasila między innymi o obecną koniunkturę na rynku węgla oraz jego ceny.

- Niewątpliwie jest to cykl koniunktury, już widzimy, że węgiel koksowy tanieje. Pewnie to również czeka węgiel energetyczny - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Artur Wasil, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

- Naszym podstawowym celem jest przygotowanie się na ten czas dekoniunktury, gdy ceny surowca spadną. Borykamy się wszyscy z rosnącymi kosztami energii, ze wzrostem kosztu usług, materiałów. Zatem są to elementy, z którymi musimy się zmierzyć już dziś i musimy już teraz o tym myśleć. Tu nie chodzi o działania, które podejmujemy teraz, bowiem chodzi o działania, jakie prowadzimy od kilku lat w kierunku oszczędności materiałów - podkreśla.

I wskazuje, że tutaj głównym elementem jest stal.

- Zatem mówimy o tym, że podejmujemy działania, żeby zwiększyć rozstaw obudowy. Po to, aby było jej mniej. To jeden z elementów, na które kładziemy nacisk - wskazuje Artur Wasil. - Ale też w coraz większym stopniu wchodzimy w kotwienie. Pracujemy nad tym, by zintensyfikować kotwienie po to właśnie, żeby rzeczywiście doprowadzić do oszczędności w zakresie materiałów.

Istotna jest również oszczędność energii.

- Będziemy niebawem wykonywać pogłębiony audyt energetyczny. Mamy wiele projektów w ramach spółki, gdzie są pewne wnioski dotyczące tego, co zrobić, by ograniczyć ilość energii - zaznacza prezes Bogdanki.

- Między innymi takim projektem, który jest w realizacji, jest ograniczenie wypompowywania wody na powierzchnię. Czyli woda, która ma być używana do celów technologicznych dotychczas była wypompowywana na powierzchnię po to, aby ją zapompować do stacji uzdatniania wody. Nie będziemy tego robić. Będzie to w małym obiegu zamkniętym, czyli pozbędziemy się kosztów związanych z wypompowywaniem wody - wskazuje Artur Wasil.

Działają bardzo mocno w kierunku informatyzacji kopalni i automatyzacji procesów

Jednocześnie prezes Wasil zwraca uwagę na to, że ważna jest też kwestia informatyzacji, czyli zapobiegania awariom.

- Dzisiaj mamy stanowisko, na którym pokazujemy, jak monitorujemy maszyny. Tworzymy dyspozytornię energomaszynową, czyli coś, czego dotąd nie było - mówi Artur Wasil.

- Będzie tym zarządzała osoba, która będzie już wiedzieć, co jest przyczyną awarii. To jest też istotne z punktu widzenia narzędzi i środków, które są potrzebne do usunięcia danej awarii. Działamy zatem bardzo mocno w kierunku informatyzacji kopalni i automatyzacji procesów. Wiemy bowiem, że jest coraz większy problem z dostępnością ludzi do pracy w kopalni. Widzimy także to, co dzieje się na Śląsku - dodaje.

Przyznaje przy tym, że spółka ma problem z dostępnością elektryków, mechaników.

- I to niewątpliwie jest kwestia, z którą musimy się zmierzyć. I musimy zacząć myśleć o pozyskiwaniu kadr do pracy w Bogdance. Trzeba zmienić podejście - mówi Artur Wasil.

- Dzisiaj niestety w ocenie społeczeństwa górnictwo się kończy z dnia na dzień. Jest to tak przedstawiane medialnie, że ludzie nie dostrzegają perspektyw dla siebie w górnictwie. Niemniej jednak obecne pokolenie będzie kilkanaście razy zmieniać miejsce pracy - co pokazują różne badania - zatem trzeba ich zainteresować. Dzisiaj bowiem ważna jest kwestia finansowa, ale kwestie pozafinansowe są również istotne. Naszą rola jest dzisiaj zachęcanie. Zatem nie tylko oczekiwanie aż potencjalny absolwent do nas przyjdzie, tylko wyjście do nich i zachęcanie ich do tego. I pokazywanie im korzyści wynikające z pracy w kopalni - podkreśla prezes Bogdanki.

Coraz mniej jest górnictwa w Polsce i firm zaplecza górniczego będzie ubywać

Rozmawiamy także o tym, jakie priorytetowe inwestycje ma do zrealizowania Bogdanka.

- Przede wszystkim inwestycje odtworzeniowe. Czyli mówimy o tym, że wykonujemy chodniki pod przyszłą eksploatację - zaznacza Artur Wasil.

- Dążymy do tego, żeby w pełni wykorzystywać nasze zdolności, a do tego są potrzebne wyrobiska podziemne. Rozbudowujemy też miejsce do składowania odpadów. To także istotna rzecz, o którą musimy zadbać, bowiem część tego urobku, który wydobywamy na powierzchnię, musi ulec odłożeniu jako odpad. Inwestujemy również w innych obszarach, jak farma fotowoltaiczna. Rozpoczęcie tej inwestycji przeciąga się ze względów proceduralnych. Niemniej jednak planujemy w przyszłym roku zakończyć te inwestycję. Jednak największym zadaniem dla nas jest przygotowanie frontów eksploatacyjnych na przyszłe lata - przyznaje.

Ostatnio wskazuje się na to, że Bogdanka ma być spółką multisurowcową. Ma też w przyszłości sięgnąć po węgiel koksowy.

- Jeżeli chodzi o węgiel koksowy, typu 35, to w tym miesiącu powinniśmy rozpocząć wiercenia na południu Lubelszczyzny - zaznacza Artur Wasil. - Natomiast jeśli chodzi o tę multisurowcowość, to toczymy obecnie analizy. Na tę chwilę jeszcze za wcześnie, by o tym szczegółowo mówić.

Pytamy również prezesa Artura Wasila o to, co obecnie spędza mu sen z powiek, jeżeli chodzi o funkcjonowanie spółki.

- Na pewno rosnące koszty - przyznaje Artur Wasil. - Na pewno też coraz większy brak dostępności pracowników, a także niezmieniające się prawo. Prawo geologiczne i górnicze nie nadąża bowiem za potrzebami branży. Uczelnie techniczne, górnicze cierpią na deficyt studentów. Zatem zachodzi pytanie, kto będzie zajmował stanowiska kierownicze na kopalni, skoro będzie brakować inżynierów. Te kwestie spędzają nam sen z powiek. A także kwestia zaplecza górniczego. Coraz mniej jest górnictwa w Polsce i firm zaplecza górniczego będzie ubywać. To też powoduje zagrożenie, że będziemy musieli się posiłkować firmami, które będą funkcjonować w Chinach, Wietnamie lub w Indiach.