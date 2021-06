Ceny węgla w górę - są widoki na dłuższy trend. Węglowi sceptycy w kropce

Ceny węgla są na wznoszącej fali. Idą w górę zarówno w Azji, jak i w Europie, zapotrzebowanie na węgiel wzrasta bowiem przy odbudowywaniu się rynków po pandemii. Widać, że rzeczywistość energetyczna zdecydowanie przekroczyła granice wyobraźni węglowych sceptyków.

Upomnieć się o własną ścieżkę transformacji

- Rzeczywistość energetyczna przekroczyła granice wyobraźni węglowych sceptyków - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - W świecie wydobywa się coraz to więcej węgla i coraz więcej go zużywa. Ceny węgla rosną - po zbilansowaniu dostępu do surowców kopalnych okazało się bowiem, że brakuje w świecie gazu użytecznego dla celów energetycznych, a ponadto kraje dotychczas energetycznie oparte na węglu, nie mają u siebie elektrowni zdolnych do opalania gazem. Najbardziej rzetelne wnioski z tej sytuacji wyciągają jak na razie Chińczycy, którzy wydobywają, importują i zużywają coraz to więcej węgla - podkreśla Jerzy Markowski.Rzeczywiście, Chiny nie dały się zdominować polityce antywęglowej. Inwestują w projekty węglowe nie tylko u siebie, ale także za granicą.- Oni doskonale wiedzą, że świat nie ma realnej alternatywy energetycznej... Stąd też Chiny oraz na przykład Indie inwestują w wydobycie węgla, jednocześnie inwestując w nowoczesne technologie jego niskoemisyjnego spalania - zaznacza Jerzy Markowski. - I robią to nie tylko u siebie, ale również poza granicami Chin. Obecnie na przykład w Afryce trudno znaleźć kraj, gdzie nie byłoby znaczących inwestycji energetycznych i infrastrukturalnych finansowanych przez Chiny. Podobnie zresztą jest w Ameryce Południowej.Co jednak charakterystyczne - podkreśla Jerzy Markowski - to kapitał chiński we wspomnianych krajach angażuje się w inwestycje związane również z wydobyciem węgla, w które inwestują też państwa uchodzące za awangardę w energetyce antywęglowej. 4- W samych tylko Chinach, Indiach i Afryce ponad 20 proc. nakładów inwestycyjnych finansowanych jest przez instytucje finansowe państw, które na przykład od Polski wymagają odejścia od węgla... Celują w tym niektóre państwa Unii Europejskiej, która to przyjęła na swoje sztandary cel obrony świata przed CO2 - podkreśla nasz rozmówca.Jednocześnie zaznacza, że to znamienne - i akcentuje, jak istotny jest dostęp do własnych surowców, umożliwiający utrzymanie suwerenności energetycznej.- Wskazując na powyższe, cisną mi się na usta dwa sformułowania: albo to wyjątkowa hipokryzja, albo - co moim zdaniem jest bardziej realne - to przygotowywanie sobie w Polsce rynku zbytu dla węgla wydobywanego za ich pieniądze także w Afryce, a spalanego w UE, w tym także w Polsce - wskazuje Markowski.Wydobycie węgla w świecie rośnie, a takie państwa, jak między innymi Chiny, Indie, Rosja czy Indonezja zamierzają sukcesywnie zwiększać produkcję węgla. Chiny pozostają największym na świecie producentem i konsumentem tego surowca. Wydobyły 3,84 mld ton węgla w 2020 roku. Znaczącą rolę węgiel odgrywa także w gospodarce Indii czy Indonezji. Także mająca znaczące zasoby węgla Rosja będzie zwiększać wydobycie tego surowca, chcąc zarabiać na dostawach między innymi na chłonne rynki azjatyckie.- Widać doskonale, że poza Unią węgiel ma się dobrze i że są kraje konsekwentnie inwestujące w górnictwo i zwiększające wydobycie węgla - zaznacza Marian Kostempski, były prezes Kopeksu.Zwraca przy tym uwagę, że Unia importuje znaczące ilości węgla. W świecie duże ilości węgla importują także Chiny, ale również Japonia czy Korea Południowa. Polska w ubiegłym roku sprowadziła około 13 mln ton węgla, głównie z Rosji.- Importując 13 mln ton węgla rocznie, utrzymujemy około 30 tysięcy miejsc pracy w górnictwie za granicą - zaznacza Jerzy Markowski. - Unia do przemiany energetycznej w kwestii eliminowania paliw kopalnych potrzebuje dużo więcej czasu niż okres zakończenia wydobycia tych surowców. Reasumując: mamy doskonały scenariusz odchodzenia od węgla, ale zupełnie niezbilansowany z tworzeniem realnej alternatywy dla węgla i - co znowu nie dziwi - zrozumieli to wszyscy, tylko nie my - dodaje Markowski.Jego zdaniem ceny węgla energetycznego na świecie będą szły w górę. Największymi graczami na rynku światowego handlu węglem będą Chiny oraz Rosja. Z kolei Indie mają deficyt podaży węgla w stosunku do własnego popytu. Te tendencje będą się utrzymywały i narastały. Namacalnym dowodem jest w Polsce chociażby wizja budowy tak potrzebnej elektrowni jądrowej.- Już przed laty ówczesny premier Donald Tusk, w 2012 roku, zapowiadał, że rozpocznie się budowa elektrowni jądrowej w Polsce - podkreśla Jerzy Markowski. - Obecnie premier Mateusz Morawiecki zgaduje lokalizacje tych elektrowni, z czego jedna, czyli Bełchatów, jest zupełnie bezsensowna. A ma to dać łącznie mniej więcej tyle energii, ile dziś wytwarza tak problematyczny Turów. Perspektywa węgla w Polsce uwarunkowana jest przez ośrodki zdominowane przez przeciwników tego surowca, które tak naprawdę doskonale wiedzą, że służą temu, żeby w Polsce zrobić miejsce dla cudzego węgla... - podsumowuje Jerzy Markowski.Węgiel w naszym miksie energetycznym jeszcze bowiem długo będzie pełnił istotną rolę. I cały czas aktualne pozostaje pytanie: czy będzie to w znacznej mierze surowiec z rodzimych kopalń czy też głównie ten pochodzący z importu.- Powinniśmy dopominać się o polską ścieżkę transformacji. Nie możemy być karani, że produkujemy energię i ciepło z węgla - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. suwerenności energetycznej, były wiceminister aktywów państwowych.Należy się spodziewać, że kraje eksportujące węgiel będą teraz w stanie wykorzystać korzystną sytuację na rynku i postępujący wzrost cen surowca. Sprzyjać im będzie między innymi to, że na rynku europejskim brak nowych projektów węglowych, co wynika z coraz bardziej restrykcyjnej unijnej polityki klimatycznej. Istotny wpływ na wzrost cen węgla ma znaczący popyt na ten surowiec na chińskim rynku.Ożywienie gospodarki chińskiej przekłada się na większe zużycie energii elektrycznej. Przy tym produkcja węgla w chińskich kopalniach zmniejszyła się - z uwagi na problemy dotyczące bezpieczeństwa w tamtejszym górnictwie. W dodatku na ograniczenie podaży przełożył się brak importu węgla z Australii, z którą Kraj Środka pozostaje nadal w napiętych relacjach.