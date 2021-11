Chcą, by prokuratura i NIK przyjrzały się katastrofie w kopalni Turów z 2016 r.

Posłowie KO chcą, by prokuratura i NIK przyjrzały się okolicznościom katastrofy górniczej, do której doszło w 2016 r. na terenie kopalni Turów. Według nich informacje, które ujawniły ostatnio w tej sprawie media, wskazują na niegospodarność i znacznych rozmiarów zanieczyszczenie środowiska.

Wpuścić niezawodnych obserwatorów

- Informacje, które uzyskaliśmy w odpowiedzi na interpelację posła Andrzeja Czerwińskiego, były zdawkowe. Dziś wiemy, że były zdawkowe, dlatego że to była poważna katastrofa, a pracownicy elektrowni, a przede wszystkim kopalni zostali zobligowani do podpisania tzw. lojalek, żeby nie mówić o tym, co się wydarzyło na terenie kopalni - powiedział Jaros.Rozpoczęte w czerwcu negocjacje dotyczące kopalni Turów są na finiszu. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała w poniedziałek na Twitterze, że strona polska przekazała Czechom propozycję dotyczącą spornego zapisu w negocjowanej umowie w sprawie Turowa (nie sprecyzowała o jaką sprawę chodzi).- Jednocześnie zaprosiliśmy Czechów do pilnego wznowienia rozmów w Warszawie - dodała szefowa MKiŚ.

Autorzy reportażu w TVN24 sugerowali w nim, że jedną z przeszkód do zawarcia porozumienia z Czechami jest kwestia wprowadzenia na teren kopalni Turów niezależnych obserwatorów, którzy mogliby doprowadzić do zbadania wpływu katastrofy z 2016 r. na środowisko.



Czechy wniosły skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) przeciwko Polsce w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów w lutym br. Wnioskowały też o nakazanie - w ramach środka tymczasowego - wstrzymania wydobycia w kopalni.



Skargę skierowano w związku z rozbudową kopalni, która - jak twierdzi Praga - zagraża dostępowi do wody mieszkańców okolicznych gmin. Skarżą się oni także na hałas i pył związany z wydobyciem węgla brunatnego.



W maju TSUE, w odpowiedzi na wniosek Czech, nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie. Polski rząd ogłosił, że kopalnia nadal będzie pracować i rozpoczął rozmowy ze stroną czeską. 20 września unijny Trybunał postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni.