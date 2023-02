Chcą dodania kluczowego surowca do ważnej listy

W USA wzmogły się wysiłki, by dodać miedź do listy surowców uznanych za krytyczne.

Senator Kyrsten Sinema z Arizony wysłała w czwartek 2 lutego 2023 roku list wzywając sekretarz spraw wewnętrznych Deb Haaland do „ponownego zbadania i ponownego rozważenia oznaczenia miedzi jako minerału krytycznego”.

Wśród sygnatariuszy znaleźli się też inni senatorowie, których rodzinne stany są ośrodkami produkcji i produkcji miedzi.

Jak wskazuje Bloomberg, w liście ostrzegają przed „znaczącym wzrostem ryzyka dostaw” miedzi, spowodowanym wydarzeniami gospodarczymi i geopolitycznymi, takimi jak wojna na Ukrainie.

Osobno Brian Higgins, demokrata z Nowego Jorku, i Robert Latta, republikanin z Ohio, podpisali 2 lutego list wzywający Deb Haaland do natychmiastowego ponownego rozważenia dodania miedzi jako minerału krytycznego.

Stowarzyszenie Rozwoju Miedzi lobbuje, by nakłonić rząd USA do rozważenia miedzi jako krytycznej, dołączając do listy 50 innych minerałów już uznanych przez rząd za niezbędne. Członkami stowarzyszenia są niektórzy z największych producentów miedzi, w tym Rio Tinto Group, czy BHP Group.

Lista minerałów krytycznych w USA jest aktualizowana co trzy lata i obejmuje kluczowe metale potrzebne do produkcji pojazdów elektrycznych, takie jak nikiel, lit i cynk. Najnowsza aktualizacja z 2022 roku nie zawierała miedzi pomimo wysiłków lobbystów. Senatorowie wzywają Biały Dom do pominięcia zwykłego trzyletniego przeglądu i jak najszybszego dodania miedzi do listy. Nie brak ostatnio na rynku opinii, że pojawi się ogromny niedobór miedzi.