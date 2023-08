Chcą rozmawiać o kopalni, bo boją się jej likwidacji

We wtorek 29 sierpnia w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) odbędzie się spotkanie dotyczące przyszłości Ruchu Wujek.

Związkowcy obawiają się likwidacji zakładu i chcą się dowiedzieć, jaka ma być jego przyszłość.

- Bez wątpienia jedną z kopalń, o której pilnie trzeba rozmawiać, jest Ruch Wujek kopalni Staszic-Wujek - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, szef związku zawodowego Sierpień 80. - To kopalnia, która ma szczególne znaczenie, i w której do wykorzystania są zasoby węgla dobrej jakości, mogącego służyć dla zaspokojenia potrzeb odbiorców rynku węgli grubych. Nie jest to duża kopalnia, ale można w niej wydobywać węgiel dla rynku gospodarstw domowych - ocenia Bogusław Ziętek.

Kopalnię Wujek w 2021 roku połączono z kopalnią Murcki-Staszic. Od tego momentu oba zakłady tworzą dwuruchową kopalnię Staszic-Wujek. Wujek zatrudniający około 850 osób jest obecnie najmniejszym zakładem wydobywczym wchodzącym w skład Polskiej Grupy Górniczej.

Związkowcy irytują się, że w kopalni nie są realizowane nowe inwestycje. W jednym z pism wysłanych w lipcu tego roku do dyrekcji kopalni związkowcy zaznaczyli: "ze wszystkich spotkań i rozmów przeprowadzonych z dyrekcją kopalni wyłania się jedynie zarys działalności ruchu Wujek do marca 2024 roku, a wszystko co sięga poza ten termin jest opatrzone znakiem zapytania i zasłanianiem się przez dyrekcję niewiedzą co do planów ze strony zarządu PGG. Jednocześnie wiele decyzji personalnych i posunięć dyrekcji KWK Staszic-Wujek skutkuje niepewnością i obawą o przyszłość ruchu Wujek, co działa destrukcyjnie na załogę".

W przypadku Ruchu Wujek w umowie społecznej nie ma daty likwidacji zakładu. Jest tylko mowa o połączeniu kopalni Wujek z kopalnią Murcki-Staszic w 2021 roku, a następnie o likwidacji kopalni Murcki-Staszic w 2039 roku.