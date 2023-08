Chcą wykorzystać pełny potencjał polskich złóż węgla

- Nie idźmy tą drogą, żeby dać się podporządkować i zlikwidować swoją suwerenność energetyczną tylko ze względu na wytyczne, które dostajemy z Brukseli - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Kalus z Konfederacji.

Jakub Kalus wskazuje, że Konfederacja popiera miks energetyczny, w którym węgiel będzie ważnym gwarantem suwerenności energetycznej.

Zaznacza on, że nie powinniśmy się przejmować szantażem ekologicznym Unii Europejskiej, tylko musimy walczyć o polski interes narodowy.

- Popieramy inwestycje w nowe kopalnie. Także w nowe złoża typu Złoczew - podkreśla Jakub Kalus.

- Transformacja energetyczna powinna być wolna od ideologii. Wolna od zielonego szantażu klimatycznego. Konfederacja stoi na stanowisku, że nie możemy tutaj wpaść w pewną pułapkę i ze względów tylko ideologicznych wprowadzać nowe źródła energii odnawialnej, które są nieefektywne, niestabilne. I które nie zastąpią tych stabilnych, konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Kalus z Konfederacji.

Zobacz relację z całej debaty przedwyborczej portalu WNP.PL oraz Kanału Wyborczego, w której uczestniczyli Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych z Prawa i Sprawiedliwości; Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i były wiceminister aktywów państwowych z Suwerennej Polski; Przemysław Koperski, poseł Lewicy; Paweł Poncyljusz, poseł Platformy Obywatelskiej; Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050 oraz Jakub Kalus z Konfederacji.

Zaznacza, że Konfederacja już rok temu, zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, jasno powiedziała, że należy otworzyć nowe złoża.

- Popieramy inwestycje w nowe kopalnie. Także w nowe złoża typu Złoczew. Po prostu Polska leży na węglu. Mamy 64 mld ton węgla energetycznego. Jest to zasób, który traktuje o naszej suwerenności energetycznej - dodaje Jakub Kalus.

- Ze względu na złą politykę importowania węgla z jednego kierunku okazało się, że mamy poważny kryzys energetyczny. Gdyby rząd posłuchał postulatów Konfederacji, to już wtedy pootwierałby nowe ściany - zaznacza Jakub Kalus.

Jego zdaniem dziesięć nowych ścian zapewniłoby, że w tym sezonie grzewczym nie potrzebowalibyśmy węgla z importu.

- Moce do otworzenia dziesięciu ścian oczywiście w Polsce mamy. Musimy wykorzystać nasze złoża w pełnym potencjale. Nie powinniśmy się przejmować szantażem ekologicznym Unii Europejskiej, tylko walczyć o polski interes narodowy. Musimy walczyć o to, aby otwierać nowe ściany. I o to, żeby wynegocjować także w ramach UE rabat Polski, czyli po prostu możliwość odejścia od systemu ETS w takim stopniu, w jakim nas to będzie satysfakcjonować - podkreśla Jakub Kalus.