Chcą zagospodarować złoża kluczowego surowca

Argentyna jest zagłębiem litowym. O metal przyszłości walczą tam zatem najwięksi gracze.

W połowie lutego 2023 roku firma Ford Motor Company ogłosiła, że przeznaczy 3,5 mld dolarów na budowę fabryki akumulatorów w stanie Michigan. Inwestycja ma jej pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest produkcja 2 mln pojazdów elektrycznych rocznie do 2030 roku.

Ogniwa akumulatorowe będą wykorzystywać technologię dostarczoną przez chińską firmę Contemporary Amperex Technology, największego na świecie producenta akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy, w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, inwestycja Forda jest następstwem protokołu ustaleń z firmą Rio Tinto z lipca 2022 roku, w którym oba podmioty zgodziły się wspólnie opracować bardziej zrównoważone oraz bezpieczne łańcuchy dostaw baterii i akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Na mocy protokołu ustaleń Ford ma zostać klientem projektu litowego Rincon w Argentynie, który Rio Tinto nabyła w marcu 2022 roku za 825 mln dolarów.

Projekt Rincon firmy Rio Tinto sąsiaduje z flagowym projektem przedsiębiorstwa Argentina Lithium - Rincon West.

Argentina Lithium, z siedzibą w kanadyjskim Vancouver, jest częścią koncernu Grosso Group of Companies, który działa w Argentynie od 1993 roku. To daje firmie przewagę konkurencyjną polegającą na możliwości pozyskiwania i nabywania projektów poszukiwawczych w optymalnych lokalizacjach. Obecnie Argentina Lithium ma cztery projekty w tzw. trójkącie litowym na pograniczu Argentyny, Chile i Boliwii, gdzie pozyskiwana jest blisko połowa światowego litu. To również źródło około 60 proc. znanych rezerw litu.