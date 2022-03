Chciwość, izolacja hegemona i brak alternatywy. Surowcowa hossa na GPW

Rekordowo drogi gaz, niechęć do rosyjskiej ropy Ural, panika, chciwość i brak surowcowej niezależności w Europie - te czynniki napędzają sektorową hossę na spółkach górniczych, do których dołączyły też energetyczne i paliwowe.

Rekordowo drogi gaz i niechęć do ropy Ural

- Spółki relatywnie tanie, jak JSW czy Bogdanka rynek dostrzegł dopiero teraz - wojna dała impuls, bo Polska przoduje w produkcji węgla w Europie, a Rosja jest "niepożądana" jako partner handlowy. Do tego mamy panikę, nikt nie patrzy na ceny surowców, tylko zabezpiecza się kupując na zapas, bo zaraz może ich zabraknąć z Rosji - dodaje.Ważnym czynnikiem napędzającym obecną mini hossę na sektorach surowcowych jest to, że inwestorzy nie mają alternatywy inwestycyjnej.- Rynek nie lubi próżni, co rodzi doskonale warunki dla spekulantów. Tak było po pandemii, tak jest teraz po ponad półrocznym letargu na GPW. A dopiero kwartalne raporty spółek pozwolą zweryfikować faktyczny wpływ sytuacji rynkowej na ich wyniki finansowe - podkreśla analityk.W jego opinii rynek surowców prędko nie wróci do równowagi, co może potęgować skrajne zachowania inwestorów - od euforycznych zakupów jakie mamy teraz, do panicznych wyprzedaży, jakie przetaczały się w ostatnich tygodniach.- Obecnie rynek surowcowy jest mocno rozgrzany, ale perturbacje na tym rynku wydaje się prędko nie wygasną. Rosja to lider w produkcji surowców i dostaw do Europy - odpowiada za 60 proc. dostaw węgla, 40 proc. gazu, 25 proc. ropy - to hegemon energetyczny, którego nie da się wygasić bezboleśnie, tak żeby to nie miało wpływu na rynek, jak chociażby w przypadku sankcji na Iran - mówi Brymora.W przypadku spółek paliwowych przyczyn wzrostów nie należy doszukiwać się w skokowym wzroście popytu wewnętrznego, a sytuacji rynkowej, na której korzystają przede wszystkim spółki dysponujące mocnym segmentem wydobywczym.- Jeżeli chodzi o spółki paliwowe, niewielu obecnie chce kupować ropę Ural, preferowana jest ropa Brent, a to powoduje, że dyferencjał Brent-Ural rośnie już do niespotykanych poziomów ok. 14 USD/bbl. Ropa Ural jest tańsza niż Brent, powiększył się dyferencjał i to jest istotny czynnik dla wzrostów kursów spółek paliwowych - komentuje analityk DM BDM.- Lotos, mający relatywnie większy segment Wydobycia ropy/gazu niż PKN zarabia dodatkowo więcej na samym wydobyciu. Również rekordowe ceny gazu warunkują zachowanie rynku - największym beneficjentem jest PGNiG, gdyż ma spore wydobycie i spółka pokazała po wynikach za IV kwartał 2021 roku, że zarabia znacznie więcej w tym obszarze niż traci w Obrocie - mówi Brymora.Sektor energetyczny na GPW korzysta też w związku ze skokiem cen gazu i energii elektrycznej w Europie przy niespotykanym, 40 proc. spadku kosztów uprawnień do emisji CO2.- To idealna sytuacja dla tych spółek, bo warunkuje znacznie wyższe ceny energii w Europie przy niższym koszcie krajowych wytwórców opartych (póki co) jeszcze na tańszym węglu energetycznym - podsumowuje analityk.