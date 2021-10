Chiński rząd nakazuje kopalniom zwiększyć wydobycie węgla o sto milionów ton

Chińscy urzędnicy nakazali ponad 70 kopalniom w Mongolii Wewnętrznej zwiększenie produkcji węgla o prawie 100 milionów ton. Ma to pomóc w sytuacji, gdy kraj walczy z najgorszym od lat kryzysem energetycznym i niedoborami paliw.

Jak zauważają analitycy, decyzja w sprawie kopalń z Mongolii Wewnętrznej ma więc raczej załatać dziurę w podaży niż znacząco ją zwiększyć.Zresztą o tym, ze sytuacja jest zła mówią dane dotyczące zapasów węgla w głównych chińskich portach. Na koniec ubiegłego miesiąca wynosiły one 52,34 miliona ton. To około 20 proc. mniej porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, wynika z danych zebranych przez Chińskie Stowarzyszenie Transportu i Dystrybucji Węgla.Co więcej, ze względu na koronawirusa i mniejsze zapotrzebowanie na paliwo ubiegłoroczne zapasy było na dość niskim poziomie.Jakby tego było mało, zużycie węgla w Chinach rośnie. W północno-wschodnich regionach rozpoczął się już bowiem zimowy sezon grzewczy. Według danych statystycznych główne elektrownie mają zapasy na około 10 dni pracy. Rok temu zapasy wystarczały na ponad 20 dni ciągłej pracy zakładów.Obawy przed brakiem energii spowodowały, że za przyzwoleniem rządu wszystkie praktycznie kopalnie zwiększają produkcję.Rząd wezwał również do „odpowiedniego” zwiększenia importu węgla do poziomu z ubiegłego roku po tym, jak import spadł o prawie 10 proc. w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy.O tym, w jak złej sytuacji paliwowej znalazł się Pekin świadczy to, że pomimo prawie rocznego nieoficjalnego zakazu importu węgla z Australii obecnie „po cichu” badane są możliwości zakupu surowca w tym kraju.Wolną rękę na zakup paliwa otrzymały także państwowe firmy i instytucje. Zasada, jaka obecnie obowiązuje, to: nieważna cena i producent, ważne, aby węgla było więcej.