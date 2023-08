Chiny i wielki strajk w Australii mogą namieszać w cenach węgla

Obecnie w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) tona węgla kamiennego energetycznego kosztuje około 120 dolarów. I zauważalna jest możliwość spadku cen.

Ceny węgla kamiennego energetycznego mogą spaść.

Tendencja spadkowa może się wiązać także z tym, że węgla energetycznego na rynkach teraz nie brakuje.

Lepsze perspektywy rysują się przed węglem koksowym, potrzebnym do produkcji stali.

Dla cen węgla istotna jest m.in. sytuacja na rynku gazu. A tu widać potencjalnie dużą trudność.

- W ostatnich trzech tygodniach cena gazu w Europie wzrosła o ponad 35 proc., co wiąże się z możliwością i ryzykiem wystąpienia strajku w segmencie produkcji gazu w Australii. Złoża te odpowiadają za około 10 proc. światowej podaży i są ważnym źródłem zaopatrzenia dla klientów z Azji - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

- Jednak nawet, gdyby doszło do akcji strajkowych w Australii, to musiałyby one potrwać co najmniej z miesiąc, żeby miało to przełożenie na światowe bilans i ceny gazu. Istnieje szansa, że zarządy tamtejszych spółek dogadają się ze związkami - dodaje.

Obecnie cena tony węgla koksowego australijskiego wynosi około 250-260 dolarów

Jakub Szkopek wskazuje, że za ostatnim wzrostem cen gazu nastąpił również wzrost cen węgla kamiennego energetycznego.

- I obecnie w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) tona węgla kamiennego energetycznego kosztuje około 120 dolarów - mówi Jakub Szkopek.

- Natomiast jeżeli chodzi o ceny węgla koksowego, potrzebnego do produkcji stali, to obecnie cena tony węgla australijskiego wynosi około 250-260 dolarów. Pojawiają się informacje, że w Chinach rząd chciałby pobudzić koniunkturę. I ceny rudy żelaza też w początku tygodnia poszły nieco w górę. Lekko rosną ceny węgla koksowego na chińskim rynku - podkreśla.

Fala upałów w Europie słabnie, a aktywność gospodarcza przemysłu wyhamowuje, stąd relatywnie słaby popyt na energię elektryczną

Jeżeli chodzi o perspektywy dla cen węgla energetycznego, to mają one bardziej potencjał do spadku. Te tendencja spadkowa może się wiązać także z tym, że węgla energetycznego na rynkach teraz nie brakuje.

- Fala upałów w Europie słabnie, a aktywność gospodarcza przemysłu wyhamowuje, co przekłada się na relatywnie słaby popyt na energię elektryczną - zaznacza Jakub Szkopek.

- Widać to również w Polsce, gdzie mimo atrakcyjności cenowej węgla z importu - maj i czerwiec przyniósł spadki dostaw. Z kolei ceny węgla koksowego powinny się utrzymać na poziomie około 250 dolarów za tonę. Ryzykiem są potencjalne odgórne cięcia produkcji stali w Chinach (z uwagi na ograniczenie emisji CO2) oraz globalne spadki cen stali (obecnie marżowość technologii wielkopiecowej w Europie szoruje po dnie) - dodaje Jakub Szkopek.