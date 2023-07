Chiny idą na rekord wydobycia węgla. Cele klimatyczne schodzą na dalszy plan

Wzrost produkcji stawia chińskie górnictwo na dobrej drodze do osiągnięcia celu produkcyjnego wynoszącego 4,6 mld ton w 2023 roku.

Wojna na Ukrainie zachwiała rynkiem, zwłaszcza surowców dotychczas importowanych z Rosji.

Światowe górnictwo otrzymało impuls, który doskonale wykorzystują gospodarki krajów Azji oraz USA, Australii czy Kanady.

U nas zachodzi natomiast pytanie, jak zastąpić w miksie energetycznym moce węglowe.

Zapasy węgla w chińskich elektrowniach osiągnęły rekordowy poziom 187 milionów ton w maju 2023 roku. Chiny spalają ponad 4 miliardy ton węgla rocznie. I rozwijają energetykę opartą na węglu.

Choć wydawania pozwoleń nie należy utożsamiać z budową, to 106 gigawatów nowych projektów węglowych zatwierdzonych w 2022 roku robi wrażenie. Ten trend się utrzymuje, bowiem w pierwszym kwartale 2023 roku zatwierdzono 20,5 GW nowych elektrowni węglowych. Moce wytwórcze bazujące na węglu w Chinach mogą osiągnąć 270 GW do 2025 roku.

W Chinach liczy się zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności tamtejszej gospodarki

To pokazuje, że cele klimatyczne schodzą na dalszy plan, bowiem przede wszystkim w Chinach liczy się zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności tamtejszej gospodarki.

Gwałtowna urbanizacja napędza przemysł. Niemal dwie trzecie ludności Chin mieszka w miastach. A trzeba pamiętać, że w ciągu ostatnich dwóch lat Chiny doświadczyły niedoborów energii w kilku regionach. Chiny postawiły zatem na zwiększenie krajowej produkcji węgla. W Unii Europejskiej natomiast nie ustaje presja na dekarbonizację.

- Pozostajemy w kontrze do trendu światowego, na świecie jest bowiem inne zapatrywanie na węgiel, niż ma to miejsce w Unii Europejskiej - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog.

Wydobycie węgla kamiennego w polskich kopalniach spada. Wyniosło ono w 2022 roku ok. 52,8 mln ton, natomiast w 2021 roku było to ok. 55 mln ton. Nie udało się nam zatem odwrócić niekorzystnego trendu. Natomiast w roku 2022 zaimportowaliśmy do Polski aż 20,2 mln ton węgla.

Doskonale widać, że kraje Azji ze swymi bogatymi zasobami węgla - w przeciwieństwie do Unii Europejskiej - stawiają na wykorzystanie tego surowca dla rozwoju gospodarczego i zapewnienia stabilnych dostaw energii. W Chinach oraz Indiach obawiają się blockoutów, zatem zwiększają wydobycie.

U nas ciągle zaś stawiamy uporczywe pytanie, jak zastąpić w miksie energetycznym moce węglowe. Z systemu do 2036 roku ma u nas wypaść niemal 20 tysięcy megawatów mocy dyspozycyjnych. Głównie elektrowni węgla kamiennego i brunatnego. Wycofanie stabilnych jednostek wytwórczych o wysokiej dyspozycyjności spowoduje więc znaczący spadek mocy wytwórczych pozostających do dyspozycji odpowiedzialnego za bilansowanie i bezpieczeństwo pracy regulatora KSE. To istotne zagrożenie dla ciągłości dostaw, a także dla utrzymania pożądanej dynamiki rozwoju źródeł odnawialnych.

- Póki co, jeszcze nie trzeba się bać braku dostaw energii elektrycznej z przyczyn braku mocy. Niebagatelna tu rola węgla brunatnego i kamiennego - przypomina w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu. - Jednak to na krótko. Potrzeba więc decyzji na miarę doktrynalnych stanowień o naszej suwerenności energetycznej - dodaje.

Obecne problemy z dostępnością surowców energetycznych oraz zdolnością do produkcji energii elektrycznej nie skończą się wraz z zakończeniem wojny na Ukrainie. Będą trwały co najmniej piętnaście-dwadzieścia lat, a zatem tak długo, aż powstanie realna alternatywa dla węgla w Polsce, na przykład w postaci energetyki jądrowej. Do tego czasu trzeba jednak mieć zapewnioną możliwość produkcji energii elektrycznej.