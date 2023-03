Chiny importują coraz więcej węgla, choć wydobywają go na potęgę

Import węgla energetycznego do Chin w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł do wysokiego poziomu.

W Chinach zakłady użyteczności publicznej i przedsiębiorstwa uzupełniły zapasy węgla w oczekiwaniu na większe zużycie energii po złagodzeniu surowych zasad polityki zero COVID.

Całkowity import węgla energetycznego do marca wzrósł o 81 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok temu do 65,7 mln ton - wynika z danych firmy analitycznej Kpler.

Porty zasilające południowe wybrzeże Chin odnotowały największy wzrost importu węgla energetycznego rok do roku. Cztery kluczowe porty południowe: Guangzhou, Qinzhou, Huizhou i Fangcheng zdołały przetransportować do marca łącznie ponad 13,2 mln ton, co stanowi wzrost o ponad 90 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku.

Przy czym Chiny wydobywają u siebie olbrzymie ilości węgla. W roku 2022 wydobycie węgla w Chinach osiągnęło 4,45 miliarda ton. Natomiast firma analityczna S&P Global prognozuje, że krajowa produkcja węgla w Chinach w 2023 roku może wynieść aż 4,9 mld ton.