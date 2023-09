Chiny kupią mniej węgla

Szacuje się, że Chiny zaimportują 305 mln ton węgla energetycznego w 2023 roku, z czego zaimportowały już 197,5 mln ton w okresie od stycznia do lipca.

Jest mało prawdopodobne, żeby australijskie dostawy węgla do Chin w 2023 roku osiągnęły poziom sprzed wprowadzenia zakazu.

Dostawy australijskiego węgla do Chin w 2023 roku prawdopodobnie pozostaną niższe od tych odnotowanych przed zawieszeniem dwustronnej wymiany handlowej między krajami.

W obliczu wyhamowania koniunktury w chińskiej gospodarce ogólny import węgla do Chin może spaść w drugiej połowie 2023 roku.

Jak wskazuje S&P Global, po dwuletnim nieoficjalnym zakazie importu węgla z Australii, na początku bieżącego roku Chiny ostatecznie zniosły to ograniczenie. Według danych S&P Global Chiny zakupiły z Australii ogółem 30,4 mln ton węgla w okresie styczeń-lipiec bieżącego roku, co oznacza spadek o prawie 50 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku, czyli tuż przed wprowadzeniem zakazu.

Z 30,4 mln ton niemal 13 mln ton australijskiego węgla zakupiły Chiny w okresie od czerwca do lipca. Uczestnicy rynku uważają jednak, że w obliczu pogorszenia koniunktury w chińskiej gospodarce ogólny import węgla spadnie w drugiej połowie 2023 roku.

Większość tegorocznego importu węgla do Chin miała miejsce w pierwszej połowie roku

Analitycy S&P Global spodziewają się, że Chiny zaimportują 305 mln ton węgla energetycznego w 2023 roku, z czego kraj ten zaimportował już 197,5 mln ton w okresie od stycznia do lipca. Oznacza to, że większość tegorocznego importu węgla do Chin miała miejsce w pierwszej połowie roku, a w pozostałym okresie te zakupy spadną, co może skutkować obniżeniem australijskich dostaw do Chin.

W trakcie pierwszych kilku miesięcy po zniesieniu zakazu australijski import węgla do Chin nie wzrósł zdecydowanie mocno. Oczekuje się, że jedynie 12-15 proc. importu węgla energetycznego do Chin będzie pochodzić z Australii, przez co wolumen chińsko-australijskiego dwustronnego handlu węglem będzie niższy od wcześniejszych poziomów.

Po całkowitym zaprzestaniu zakupów australijskiego węgla Chiny zaczęły importować więcej surowca z Rosji, osiągając 45,60 mln ton w 2021 roku w porównaniu z 34,30 mln ton w roku poprzednim.

Zbiegło się to w czasie ze spadkiem cen rosyjskiego węgla po wybuchu wojny na Ukrainie, w wyniku czego rosyjskie ładunki stały się o wiele atrakcyjniejsze dla odbiorców z Chin. Eksport Rosji do Chin uległ dalszemu wzrostowi do 64,60 mln ton węgla w 2022 roku.

Jednak wraz ze spadkiem cen australijskiego węgla od początku 2023 roku, kiedy Chiny zniosły nieoficjalny zakaz, handel węglem zaczął stopniowo rosnąć między obydwoma krajami. Średnia cena australijskiego węgla niskopopiołowego o zawartości 5500 kcal/kg NAR FOB Newcastle spadła o 39,87 proc. w skali roku do 113,71 dolarów za tonę w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku.

Ożywienie w chińskiej gospodarce nie było tak silne, jak oczekiwano ze względu na pogorszenie się koniunktury w sektorze produkcyjnym i nieruchomościach

W oczekiwaniu na wyższą aktywność gospodarczą w fazie po pandemii, import węgla do Chin był znacznie wyższy w pierwszej połowie 2023 roku. Jednak ożywienie w chińskiej gospodarce nie było tak silne, jak oczekiwano ze względu na pogorszenie się koniunktury w sektorze produkcyjnym i nieruchomościach. To, w połączeniu z wysokim wydobyciem węgla w kraju, sugeruje, że import Chin będzie prawdopodobnie niższy w drugiej połowie 2023 roku. Od czerwca tego roku import węgla do Chin spada z miesiąca na miesiąc.

Trzeba też pamiętać, że po tym, jak chiński rząd zakazał importu z Australii, znalazła ona inne rynki, na których mogła sprzedawać swoje produkty, w tym Indie i Japonię. Poza tym australijskie firmy górnicze stały się bardziej ostrożne w długoterminowych relacjach z Chinami.

Za blisko 70 procent światowego zużycia węgla odpowiadają dwa kraje - Chiny oraz Indie. Chiny zużyły ponad 4,5 mld ton surowca w 2022 roku, a Indie zużyły ponad 1,1 mld ton węgla.

Światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. Dwaj najwięksi producenci węgla, tj. Chiny i Indie, odnotowały wysoki wzrost produkcji tego surowca. Produkcja węgla w Chinach osiągnęła poziom około 4,5 mld ton. To wzrost o 11 proc. rok do roku. W Indiach w 2022 roku produkcja węgla wzrosła w stosunku do 2021 roku o 12 proc. - do poziomu 0,9 mld ton.