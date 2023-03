Chiny kupują węgiel na potęgę i stawiają nowe bloki węglowe

Chiny, największy na świecie konsument węgla, importowały 60,64 mln ton węgla w styczniu i lutym 2023 roku, w porównaniu z 35,39 mln ton w tym samym okresie ubiegłego roku.

Import węgla do Chin w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku wzrósł o 71 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022.

Przedsiębiorstwa energetyczne uzupełniają bowiem zapasy w oczekiwaniu na większy popyt po tym, jak kraj zrezygnował z polityki "zero COVID".

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w Chinach zwiększyły zakupy taniego węgla energetycznego z Indonezji, natomiast import z Mongolii także się zwiększył po złagodzeniu ograniczeń związanych z koronawirusem.

Zwrot Pekinu w zakresie koronawirusa pod koniec 2022 roku wzbudził nadzieje na znaczne odbicie gospodarcze w tym roku, które przełoży się na zwiększenie zużycia energii, a co za tym idzie - węgla.

Chiny to hegemon na węglowym rynku, który przybiera na sile

W roku 2022 wydobycie węgla w Chinach osiągnęło rekordowe 4,45 miliarda ton. Chiny to hegemon na węglowym rynku. Generalnie rzecz biorąc, węgiel pozostaje wiodącym surowcem w Azji. Decyduje on w dużej mierze o konkurencyjności i rozwoju tamtejszych gospodarek.

Analitycy z Wood Mackenzie spodziewają się wzrostu popytu na węgiel w Chinach w tym roku o 2 proc. W styczniu 2023 roku Chiny złagodziły nieoficjalny zakaz importu australijskiego węgla w ramach ożywienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy obydwoma krajami. Od tego czasu co najmniej osiem statków przewożących 700 000 ton australijskiego węgla dotarło do chińskich portów.

Poza zwiększonym importem Chiny same zwiększają wydobycie węgla. Przykładowo Shaanxi, trzeci co do wielkości producent węgla w Chinach w 2022 roku, zamierza rozpocząć budowę czterech nowych kopalń węgla i wyprodukować w 2023 roku łącznie 750 mln ton węgla.

Poza tym stawiane są nowe elektrownie na węgiel. Te działania zmierzają do zapewnienia stabilności gospodarczej i bezpieczeństwa energetycznego i są odpowiedzią na niedobory energii elektrycznej w Chinach, z jakimi zmagano się w 2021 i 2022 roku.

Chiny zezwoliły na budowę większej liczby elektrowni węglowych niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich siedmiu lat. Raport Global Energy Monitor pokazuje, że w 2022 roku kraj ten czterokrotnie zwiększył liczbę zezwoleń na nowe elektrownie węglowe w porównaniu z rokiem 2021.

Fala upałów w ubiegłym roku zwiększyła zapotrzebowanie na klimatyzację i była przyczyną problemów z siecią. Upały i susza doprowadziły do wyschnięcia rzek, w tym także niektórych odcinków Jangcy, co przełożyło się na zmniejszenie podaży energii z elektrowni wodnych. Wysokie ceny skroplonego gazu ziemnego spowodowane wojną na Ukrainie również przyczyniają się do budowy przez Pekin nowych mocy na węgiel.

Indie zamierzają zwiększyć krajową produkcję węgla do 1,2 mld ton do 2024 roku

Także w Indiach rośnie zużycie węgla. Indyjskie elektrownie i kopalnie węgla są przeciążone, by móc zaspokoić rosnący popyt na energię wynikający z ożywienia gospodarczego i postępującej elektryfikacji.

Indie zamierzają zwiększyć krajową produkcję węgla do 1,2 mld ton do 2024 roku, żeby zmniejszyć import i wypełnić lukę pomiędzy rosnącym popytem a podażą.

Rząd Indii prognozuje, że moc elektrowni węglowych wzrośnie w tym kraju do 267 gigawatów do 2030 roku z 208 gigawatów obecnie. Nowe elektrownie węglowe utrwalą znaczącą rolę węgla w miksie energetycznym Indii poza połowę obecnego stulecia. Węgiel odpowiada za 72 proc. produkcji energii elektrycznej w Indiach. I będzie on stanowić istotną część indyjskiego miksu energetycznego przynajmniej do 2050 roku.

Zatem w świecie węgiel ma się dobrze. W Polsce zaś wydobycie węgla spada. W 2022 roku wydobycie węgla kamiennego w polskich kopalniach wyniosło zaledwie ok. 52,8 mln ton, natomiast w 2021 roku było to ok. 55 mln ton. Jednocześnie wzrasta import tego surowca. W roku 2022 zaimportowano do Polski 20 mln 160 tys. ton węgla. I wszystko wskazuje na to, że ten trend będzie się pogłębiał.