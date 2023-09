Chiny nie zwalniają tempa. Fedrują, ile się da

Skala wydobycia węgla w Chinach jest olbrzymia. Od 1 do 20 sierpnia 2023 roku wydobyto tam ponad 109 mln ton.

Według Chińskiego Stowarzyszenia Transportu i Dystrybucji Węgla, wydobycie węgla przez monitorowane główne chińskie przedsiębiorstwa górnicze wyniosło 109,65 mln ton w okresie od 1 do 20 sierpnia 2023 roku.

Oznacza to wzrost o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca i wzrost o 1 proc. rok do roku. Na dzień 20 sierpnia zapasy węgla przedsiębiorstw górniczych wyniosły 21,23 mln ton i spadły o 1,55 mln ton, czyli o 6,8 proc. w stosunku do stanu z 10 sierpnia.

Produkcja węgla w Chinach w 2022 roku osiągnęła poziom około 4,5 mld ton. To wzrost o 11 proc. rok do roku.