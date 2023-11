Chiny oraz Indie przyhamują rynek węgla

Główne indeksy węgla wysokoenergetycznego trzeci miesiąc z rzędu wykazały tendencję wzrostową na europejskim oraz południowoafrykańskim rynku spot. Za to słabnie popyt ze strony Chin oraz Indii.

Rynek CIF ARA oraz FOB RB w październiku 2023 roku cechowało odbicie cenowe z wyższych poziomów niż w miesiącu ubiegłym.

Rynek fizyczny FOB Newcastle, drugi co do wielkości rynek eksportowy węgla na świecie, wykazał w październiku miesiącu lekki trend spadkowy.

W czwartym tygodniu października międzynarodowy rynek węgla uległ wyraźnemu osłabieniu, a większość tygodniowych indeksów na koniec omawianego okresu odnotowało korektę.

Zapasy węgla w centrum przeładunkowym ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) w czwartym tygodniu października osiągnęły poziom 6 mln ton.

Indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 135,60 dol/t na dzień 27 października. Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 138,08 dol/t na ten dzień, odnotowując korektę na poziomie 6,58 proc., a indeks miesięczny CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg cechowała największa dynamika zmian, wzrósł on bowiem o 10,40 proc., tj. o 12,82 dol/t, osiągając wartość 136,12 dol./t.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, październikowym notowaniom na europejskim rynku węgla wysokoenergetycznego sprzyjały wzrosty cen gazu ziemnego.

Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na rynkowe nastroje

Świat obiegła wiadomość o wstrzymaniu wydobycia gazu ziemnego przez amerykański koncern Chevron ze złoża Tamar na Morzu Śródziemnym znajdującego się w wyłącznej strefie ekonomicznej Izraela, ok. 80 km na zachód od Hajfy.

W efekcie ceny gazu poszły w górę i kontynuowały wzrosty na przestrzeni miesiąca. Nie bez znaczenia dla europejskiego rynku paliw kopalnych była również informacja o uszkodzeniu, prawdopodobnie w wyniku rosyjskiego sabotażu, gazociągu Balticconnector, łączącego Finlandię z Estonią, jak również, jak podała agencja Associated Press, wstrzymania przezeń przesyłu gazu oraz wiadomość o zakończeniu z początkiem października eksploatacji największego w Europie holenderskiego złoża gazowego Groningen.

Dopiero doniesienia medialne o podjętych wysiłkach dyplomatycznych mających na celu deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie uspokoiły trochę nastroje uczestników europejskiego rynku węgla, co znalazło odzwierciedlenie w spadkach cen w czwartym tygodniu października.

Zapasy węgla w terminalu RBCT spadły w czwartym tygodniu października do 3,1 mln ton. Południowoafrykański rynek węgla też okazał się rynkiem wrażliwym na zmiany cen gazu oraz podążał w tym samym kierunku co rynek europejski.

Jak zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, indeks dzienny FOB Richards Bay dla NAR 6 000 kcal/kg na dzień 27 października osiągnął wartość 125,67 dol/t. Indeks tygodniowy FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg odnotował korektę na poziomie 5,89 proc., osiągając wartość 126,80 dol/t na ten dzień, a indeks miesięczny FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg wzrósł o 5,61 proc., tj. o 6,91 dol/t, osiągając wartość 130,09 dol/t. W czwartym tygodniu października na osłabienie południowoafrykańskiego rynku węgla wpływ też miał spadek aktywności zakupowej ze strony Indii.

Australia odczuwa spadek popytu na węgiel ze strony Chin i Japonii

Ceny australijskiego węgla wysokoenergetycznego, w przeciwieństwie do europejskich i południowoafrykańskich, zanotowały ruch spadkowy na przestrzeni miesiąca. Na dzień 27 października Argus wycenił węgiel NAR 6000 kcal/kg na warunkach FOB Newcastle na poziomie 128,74 dol/t w ujęciu tygodniowym, co oznacza spadek dla tego indeksu o 8,25 dol/t, tj. o 6,02 proc.

Na październikowe notowania węgla wysokoenergetycznego z Australii miał bezpośredni wpływ spadek popytu na ten surowiec ze strony Chin i Japonii. Duża podaż węgla wysokoenergetycznego przy słabym popycie ze strony kluczowych nabywców odbiła się na cenach. Widmo ograniczenia dostaw gazu ziemnego z Bliskiego Wschodu nie przełożyło się na październikową wycenę rynkową węgla nabywanego na warunkach FOB Newcastle, bowiem Australię cechuje wysoka krajowa podaż LNG.

Rynek australijskiego węgla wysokoenergetycznego o wartości opałowej NAR 5800 kcal/kg w czwartym tygodniu października podążał w tym samym kierunku co rynek węgla wysokopopiołowego NAR 5 500 kcal/kg. Indeks tygodniowy FOB Newcastle dla NAR 5 800 kcal/kg odnotował spadek o 2,79 dol/t, tj. o 2,46 proc., do poziomu 110,79 dol/t na dzień 27 października, a indeks FOB Newcastle dla NAR 5500 kcal/kg spadł o 0,90 proc., tj. o 0,92 dol/t, osiągając wartość 101,50 USD/t za ten sam okres.

Zapasy w porcie Qinhuangdao osiągnęły poziom 5,62 mln t w dniu 25 października. Natomiast łączne zapasy w głównych chińskich portach morskich położonych nad Morzem Bohai (Qinhuangdao, Caofeidian, Jingtang i Huanghua), wyniosły 26,6 mln ton. Takie czynniki m.in. jak: zakończenie prac remontowo-konserwatorskich na linii kolejowej Daquin, służącej do transportu węgla, wyższa podaż krajowego węgla, wysokie zapasy w portach morskich, wyższe sezonowe temperatury, wysoka produkcja energii z wody, spadek zużycia węgla w chińskim sektorze energetycznym, przełożyły się czwartym tygodniu października na spadek cen na krajowym rynku węgla w Chinach, a także na osłabienie chińskiego popytu na ładunki morskie.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - wycena tygodniowa węgla wysokopopiołowego NAR 5500 kcal/kg nabywanego na warunkach CFR South China odnotowała spadek o 2,36 dol/t, tj. o 2,04 proc., osiągając poziom 113,17 dol/t na dzień 27 października. Osłabienie popytu ze strony drugiej co do wielkości gospodarki świata przyczyniło się także do spadku cen węgla nabywanego na warunkach FOB Indonesia. Indeks tygodniowy FOB Indonesia dla węgla GAR 6500 kcal/kg obniżył się o 1,58 dol/t, tj. o 1,30 proc., do poziomu 120,36 dol/t na dzień 27 października, dla węgla GAR 5800 kcal/kg spadł o 0,92 dol/t, tj. o 0,95 proc., do poziomu 95,67 dol/t na ten dzień, natomiast dla węgla GAR 4200 kcal/kg spadł o 1,13 dol/t, tj. o 1,85 proc., do poziomu 60,09 dol/t.

Chiny i Indie wiodą i będą wieść prym w najbliższym czasie pod względem wielkości zużycia węgla w skali globu

Ujemna dynamika zmian cen w ostatnim tygodniu października również pojawiła się na indyjskim rynku importowym węgla o niskim cieple spalania. Wycena Argus węgla GAR 4200 kcal/kg nabywanego na warunkach CFR z dostawą na zachodnie wybrzeże Indii spadła o 1,30 dol/t, tj. o 1,74 proc., osiągając wartość 73,28 dol/t, a węgla GAR 4200 kcal/kg CFR East India o 1,54 dol/t, tj. o 2,08 proc., osiągając wartość 72,48 dol/t.

W opublikowanej we wtorek 24 października corocznej prognozie, Międzynarodowa Agencja Energii stwierdziła, iż szczytowe zapotrzebowanie na ropę naftową, gaz ziemny i węgiel, według scenariusza opartego na obecnej polityce rządów, będzie miało miejsce już w tej dekadzie. Chiny i Indie wiodą i będą wieść prym w najbliższym czasie pod względem wielkości zużycia węgla w skali globu. Od ich poziomu wydobycia oraz zapotrzebowania na ładunki morskie będzie zależeć wycena międzynarodowego rynku węgla.

Niemniej jednak w listopadzie, jak podaje CoalMint, należy się spodziewać słabszego popytu na węgiel energetyczny ze strony Państwa Środka i jego południowego sąsiada. Chiny biją kolejne rekordy wydobycia w tym roku, a ich krajowy rynek wydaje się być nasycony. Indie z kolei z uwagi na niższą aktywność Chin na międzynarodowym rynku spot, będą najprawdopodobniej zwlekać z decyzjami zakupowymi, aż na rynku tym zapanuje głębsza przecena.

Warto przypomnieć, że światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. Dwaj najwięksi producenci węgla, tj. Chiny i Indie, odnotowały wysoki wzrost produkcji tego surowca. Produkcja węgla w Chinach w 2022 roku osiągnęła poziom około 4,5 mld ton. To wzrost o 11 proc. rok do roku. W Indiach w 2022 produkcja węgla wzrosła w stosunku do 2021 roku o 12 proc. do poziomu 0,9 mld ton. I to wydobycie będzie się zwiększać.