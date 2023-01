Chiny otwierają się na węgiel z Australii

W Chinach zezwolono trzem przedsiębiorstwom użyteczności publicznej wspieranym przez rząd centralny i czołowemu producentowi stali na wznowienie importu węgla z Australii.

To pierwsze takie posunięcie od czasu, kiedy Pekin nałożył nieoficjalny zakaz handlu węglem z Canberrą w 2020 roku. Częściowe złagodzenie zakazu importu węgla następuje po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Australii i Chin w celu zresetowania nieprzyjaznych stosunków dyplomatycznych pomiędzy dwoma krajami.

Jak wskazano w Mining.com, Narodowa Komisja ds. Rozwoju i Reform (NDRC) wezwała we wtorek 3 stycznia 2023 roku China Datang Corp, China Huaneng Group, China Energy Investment Corporation i China Baowu Steel Group w celu omówienia wznowienia importu węgla z Australii.

Firmy otrzymają pozwolenie na zakup australijskiego węgla wyłącznie na własny użytek.

Chiny nałożyły ograniczenia na australijskie towary, w tym węgiel i wino, nieco ponad dwa lata temu po tym, jak stosunki między Pekinem a Canberrą pogorszyły się w kwestiach związanych z pandemią koronawirusa. Australia była drugim co do wielkości dostawcą węgla do Chin przed wprowadzeniem zakazu.