Chiny pobiją absolutny rekord produkcji węgla

Produkcja węgla w Chinach ma wzrosnąć w tym roku do rekordowego poziomu 4,4 mld ton - podała oficjalnie China Energy News. To będzie szósty rok z rzędu, kiedy to produkcja tego paliwa w Państwie Środka rośnie.

Rosnąca krajowa produkcja węgla ma zagwarantować wystarczająca podaż paliwa w zimie.

Pekin obawia się, że w przypadku kolejnej fali koronawirusa import mógłby być utrudniony.

Władze Chin chcą utrzymać ceny węgla na „właściwym” poziomie.

Produkcja węgla w Chinach może osiągnąć 4,4 miliarda ton w 2022 r., dzięki szybszej rozbudowie mocy produkcyjnych w głównych kopalniach – podaje agencja China Energy News.

Wszystko wskazuje, że wydobycie węgla będzie na rekordowym poziomie

Duży wpływ na wzrost produkcji ma sytuacja związane z COVID-19. Pekin obawia się, że wciąż wzbierające fale pandemii mogą spowodować problemy z produkcją węgla na świecie i jego importem. To mogłoby spowodować braki na rynku. Zabezpiecza się więc zwiększeniem produkcji we własnych kopalniach.

Co ciekawe, Chiny nie mają obaw o utrzymanie poziomu dostaw z własnych zakładów wydobywczych, nawet gdyby pandemia przybrała duże rozmiary.

Zdaniem chińskich władz obecne tempo przyrostu produkcji powoduje, że sumarycznie zwiększenie produkcji węgla w tym roku wyniesie około 8 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Zdaniem analityków musiałoby dojść do jakiejś niespodziewanej klęski, aby tego planu nie udało się spełnić.

Według Chińskiego Narodowego Biura Statystycznego w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2022 roku (brakuje nowszych oficjalnych danych) produkcja węgla osiągnęła rekordową wartość prawie 2,93 mld ton.

Produkcja kopalń wzrosła o 332 mln ton (13 proc.) w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, i aż o 520 mln ton (22 proc.) w porównaniu z 2019 rokiem - ostatnim przedpandemicznym rokiem.

Kluczowe dla Pekinu jest teraz utrzymanie cen węgla w kraju

Teraz wyzwaniem dla Pekinu będzie utrzymanie „właściwego” poziomu cen węgla. Zbyt drogi może spowodować problemy energetyki, zbyt tani zniechęcić kopalnie do inwestowania w wydobycie.

Narodowa Komisja Rozwoju i Reform, czołowa agencja planowania gospodarczego, poprosiła na spotkaniu w zeszłym tygodniu branżę górniczą o zawarcie bardziej długoterminowych kontraktów z producentami energii.

- Posunięcie to ma na celu utrzymanie cen w rozsądnym przedziale 570-770 juanów (80 do 108 dol.) za tonę w centrum handlowym Qinhuangdao, znacznie poniżej cen międzynarodowych – tłumaczą chińscy analitycy.

Na razie wieści o rosnącej produkcji spowodowały spadek cen spotowych (dostawa natychmiastowa) w tym tygodniu, zmniejszając zyski handlowców - powiedział cytowany przez agencję Li Xuegang, analityk z Chińskiego Stowarzyszenia Transportu i Dystrybucji Węgla.

Warto dodać, że by utrzymać poziom cen węgla na „właściwym” poziomie Pekin przygląda się importowi surowca. Obecnie jest on niższy o kilkanaście procent w porównaniu z poprzednim rokiem.