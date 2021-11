Chiny szczyt zużycia węgla mają dopiero przed sobą

Główne branże zużywające węgiel w Chinach, w tym produkcja energii, mogą osiągnąć szczyt jego wykorzystania w 2028 r. - wynika z analiz rządowych, na które powołuje się Reuters.

Pekin zobowiązał się do ograniczania poziomu emisji dwutlenku węgla od 2030 r. i rozpoczęcia stopniowego ograniczania zużycia węgla po 2026 r.



W zeszłym roku w Chinach węgiel odpowiadał za około 62 proc. produkcji energii elektrycznej. Kraj ten jest największym na świecie konsumentem węgla i emitentem gazów cieplarnianych.



Jak wskazał Cao Dong, główny ekspert Chińskiej Akademii Planowania Środowiska, sektor energetyczny osiągnie szczytowe zużycie węgla dopiero około 2028 r. Powodem jest rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Niedobory węgla spowodowały w tym roku uciążliwe przerwy w dostawach prądu.

Zdaniem Cao emisje dwutlenku węgla osiągną wysoki poziom rok po szczytowym zużyciu węgla.



Cao Dong szacuje, że do 2035 r. w Chinach potrzebne będą inwestycje w wysokości 24,1 bln juanów (3,77 bln dolarów) w sektory korzystające z brudnego paliwa.



Więcej węgla będzie także w Indiach

Na szybki spadek znaczenia węgla nie zanosi się też w Indiach. Kraj ten co prawda wskazał podczas niedawnego szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow, że będą dążyć do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, ale dopiero do 2070 roku.



Na razie premier Indii Narendra Modi chce, żeby krajowa produkcja węgla wzrosła do miliarda ton rocznie. Zapotrzebowanie na energię w Indiach będzie wzrastać o wiele szybciej niż w innych miejscach na świecie w trakcie najbliższych dwóch dekad.