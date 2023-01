Chiny zwiększą wydobycie węgla i kończą z zakazem importu z Australii

Rosnąca potrzeba zabezpieczenia dostaw energii po złagodzeniu ograniczeń związanych z COVID-19 skłoniła Chiny do stopniowego wznawiania importu australijskiego węgla i zachęcania krajowych producentów do zwiększania i tak już rekordowego wydobycia.

Oczekuje się, za rok 2022 wydobycie węgla w Chinach osiągnie rekordowe 4,45 miliarda ton.

Chiński rząd zezwolił ostatnio trzem przedsiębiorstwom użyteczności publicznej wspieranym przez rząd centralny i czołowemu producentowi stali na wznowienie importu węgla z Australii.

Uczestnicy rynku spodziewają się, że w najbliższych miesiącach kolejne firmy otrzymają pozwolenia na zakup australijskiego węgla.

Zniesienie nieoficjalnego zakazu importu australijskiego węgla, który wprowadzono w 2020 roku po tym, jak Australia zwróciła się do Chin z pytaniami o pochodzenie koronawirusa, jest jak dotąd najwyraźniejszą oznaką ocieplenia wzajemnych relacji.

Wznowienie importu australijskiego węgla wskazuje też na współzależność gospodarczą obydwu krajów, ponieważ surowce z Australii odgrywają znaczącą rolę dla gospodarki Chin, które są też największym na świecie konsumentem i producentem węgla.

Jak wskazuje Mining.com, chińskie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i producenci stali będą teraz mieli dostęp do australijskiego węgla lepszej jakości, podczas gdy Australia, która była drugim co do wielkości dostawcą węgla do Chin, może odzyskać część udziału w rynku utraconego na rzecz innych dostawców, w tym Rosji i Mongolii.

Kiedy Chiny nie nabywały australijskiego węgla, to importowali węgiel energetyczny z Indonezji oraz z Mongolii i Rosji węgiel koksowy. Jednak lepszy dla nich jest węgiel z australijskich kopalń, który odznacza się wyższą jakością. Analitycy zaznaczają, że wznowienie handlu z Australią to dobra wiadomość dla Chin, żeby rozwiązać problem niedoboru wysokiej jakości węgla.

Pekin chce uniknąć powtórki ogólnokrajowych przerw w dostawie prądu spowodowanych niedoborem węgla pod koniec 2021 roku. Chiny, największy na świecie producent i konsument węgla, wykorzystują węgiel do wytwarzania 60 proc. swojej energii elektrycznej.

