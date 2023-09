Cicha rewolucja w sektorze wydobywczym

Możliwość transferu technologii z sektora kosmicznego do górnictwa przyspieszy w nadchodzących latach.

Nowe, niespotykane wcześniej formy współpracy międzysektorowej

- W sektorze wydobywczym trwa cicha rewolucja, ponieważ innowacje i wiedza zdobyte podczas eksploracji kosmosu pomagają poprawić produktywność, zmniejszyć emisję i zapewnić lepsze wyniki pracownikom i społecznościom - wyjaśnia Michelle Keegan, dyrektor programu AROSE (Australian Remote Operations for Space and Earth - to wiodąca w branży organizacja non-profit, której celem jest zapewnienie Australii pozycji zaufanego lidera w dziedzinie nauki, technologii i usług w zakresie operacji zdalnych na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej).

Jak wskazano w International Mining, ekstremalne wymagania eksploracji kosmosu i dążenie do wydajności w przemyśle wydobywczym tworzą nowe, niespotykane wcześniej formy współpracy międzysektorowej.

Przemysł kosmiczny zapewnia bogatą platformę edukacyjną dla sektora zasobów, umożliwiającą nowe podejście do coraz trudniejszych wyzwań. Jednak korzyści ze współpracy nie są jednostronne. Sektor kosmiczny również czerpie korzyści z innowacji technologicznych i doświadczenia górników na Ziemi.

Rozwój technologii w zakresie precyzji poszukiwań, planowania zasobów, metodologii wydobycia, czy zaawansowanych systemów bezpieczeństwa stwarza zastosowań w przestrzeni kosmicznej.

Globalny popyt nakazuje potrzebę zmiany podejścia w całym cyklu życia projektu wydobywczego

Jak zaznaczono w International Mining, możliwość transferu technologii z sektora kosmicznego do górnictwa przyspieszy w nadchodzących latach. Globalny popyt na krytyczne minerały wymagane do osiągnięcia celów w zakresie dekarbonizacji nakazuje potrzebę zmiany podejścia w całym cyklu życia projektu wydobywczego - od poszukiwań po produkcję.

Dyrektor generalny Rio Tinto, Jakob Stausholm, określił niedawno światowego giganta wydobywczego jako firmę technologiczn. Mówiąc to, przyznaje on, że sukces Rio w stawianiu czoła wielkim wyzwaniom będzie zależał od zdolności do integrowania nowych technologii oraz nowatorskiego podejścia do rozwiązywania problemów.

Zastosowanie robotyki i automatyzacji rozszerza się stale w sektorze zasobów, mając na celu ochronę ludzi przed wypadkami oraz zwiększenie wydajności i precyzji w procesie wydobywczym.