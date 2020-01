Ciepła zima uderza w sprzedawców węgla. "Rynek trzeba będzie odbudować"

Firmy handlujące węglem nie mogą być zadowolone. Jest zastój w interesie z uwagi na bardzo ciepłą zimę. Na razie ceny węgla są relatywnie wysokie a rynek czeka na obniżki. Zazwyczaj te obniżki cen były w marcu-kwietniu, obecnie są oczekiwania, że dojdzie do nich znacznie wcześniej.

Zwiększyć podaż ekogroszków

- Prace przy rozbudowie nowoczesnej linii rozpoczęły się w styczniu, a termin jej uruchomienia planowany jest już na czerwiec tego roku - zaznacza prezes zarządu PGG Tomasz Rogala. - To oznacza, że już jesienią, w nowym sezonie grzewczym, będziemy mogli dostarczyć klientom dodatkowe ilości ekogroszku i odpowiedzieć tym samym na duże zapotrzebowanie rynku - dodaje Tomasz Rogala.Przygotowania do uruchomienia nowoczesnej linii do paczkowania ekogroszków trwają również w Ruchu Chwałowice kopalni zespolonej ROW. Po zakończeniu inwestycji, planowanej na trzeci kwartał 2020 roku, zakład będzie mógł konfekcjonować do 60 tys. ton rocznie, uzupełniając tym samym całościową ofertę spółki dla klientów indywidualnych.- Pracujemy intensywnie by zwiększyć podaż ekogroszków PGG w przyszłym sezonie grzewczym, obie te inwestycje pozwolą nie tylko zwiększyć sprzedaż ekogroszków, ale także obniżyć koszty workowania - mówi prezes PGG Tomasz Rogala.Jednocześnie z rozbudową linii do paczkowania, spółka unowocześnia i rozbudowuje swój sklep internetowy, dając klientom gwarancję szybkich dostaw bez pośredników na terenie całego kraju.Zobacz też: PGG: sytuacja jest napięta, wiele problemów do rozwiązania