Co dalej z Jastrzębską Spółką Węglową?

Szanse przed Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) są spore - zauważa Daniel Ozon, były prezes JSW w rozmowie z WNP.PL. wskazując m.in. na koks i wodór. Problem jest taki, że wzrostu wydobycia nie widać.

Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) spadły do najniższych w tym roku poziomów. O przyszłości węglowej spółki i branży rozmawiamy z Danielem Ozonem, który jako prezes kierował JSW przez kilka lat. Dziś jest wiceszefem Stowarzyszenia Polski Wodór.

Strategia JSW zakłada wzrost wydobycia, którego nie widać. Poziom 16-16,5 mln ton rocznie wydaje się trudny do osiągnięcia - ocenia Daniel Ozon.

Jego zdaniem spółka dobrze wykorzystała koniunkturę rynkową, szwankuje jednak komunikacja, a niektórymi obszarami "można lepiej zarządzić".

Jedyny europejski producent węgla koksującego, jakim jest JSW, naturalnie wpisuje się w tzw. local content i o to władze spółki powinny zabiegać - rekomenduje Ozon w kontekście roli koksu i stali w rozwoju energetyki wiatrowej.

Jak pan postrzega w ostatnim czasie działania JSW – spółki, z którą był pan związany przez kilka lat?

- Moją uwagę przyciąga kilka ważnych kwestii. Główny obszar to realizacja strategii w zakresie zwiększania wydobycia węgla koksującego.

Z danych zawartych w domenie publicznej wynika, iż produkcja ogółem może oscylować na poziomie około 14 mln ton w tym roku. Strategia JSW zakłada wzrost wydobycia, którego nie widać. Poziom 16-16,5 mln ton rocznie wydaje się trudny do osiągnięcia.

Myślę, że sporo można też zrobić na linii komunikacji z Brukselą. Jest kilka tematów, które wymagają rozmów i akceptacji Brukseli, m.in. Umowa Społeczna, NABE, a podkreślenie roli i wkładu JSW choćby w rozwój europejskiej energetyki wiatrowej na morzu pokazałoby, jak ważny jest węgiel koksujący w transformacji energetycznej całego kontynentu.

Dlaczego spółka nie komunikuje na przykład, że każdego dnia z węgla JSW powstaje 25 fundamentów i wież wiatrowych pod turbiny o mocy 15 MW na Bałtyk i Morze Północne? Temat ten był wspomniany podczas tegorocznego EKG (Europejskiego Kongresu Gospodarczego - przyp. red.) w Katowicach. Należy to uświadamiać wszystkim interesariuszom.

Można też rozważyć rozszerzenie tzw. Porozumienia Sektorowego o producentów surowców, takich jak JSW, by inwestorzy polskich projektów energetyki morskiej mogli w swoich rozmowach z dostawcami oczekiwać, by uwzględniono Jastrzębską w łańcuchu dostaw.

JSW to producent węgla koksowego, uznanego przez Unię Europejską za surowiec krytyczny

Europejscy producenci fundamentów stalowych czy wież wiatrowych dla MEW (morska energetyka wiatrowa, sektor offshore - dop. red.), z którymi też warto zacząć dialog na temat współpracy (a oni mają swoje porozumienie - OWFA). Mogliby wtedy zmienić swoją optykę i zabiegać, by stal z europejskich hut powstawała z węgla koksowego JSW.

Jedyny europejski producent węgla koksującego, jakim jest JSW, naturalnie wpisuje się w tzw. local content i o to władze spółki powinny zabiegać. Stabilne perspektywy dla JSW to spokojna i przyjazna atmosfera pracy dla załogi, która jest siłą tej spółki.

A w obszarze technologicznym?

- Kolejną inicjatywą, o której nie słyszę – bazując na informacjach publicznych - jest kwestia produkcji i wykorzystania wodoru. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia prowadzi rozpoznanie rynku w zakresie zakupu wodoru, mamy już miasta na Śląsku, które prowadzą proces zakupu autobusów z ogniwami wodorowymi. To też mogłoby znacząco pomóc w "zazielenianiu się” spółki w dialogu z Komisją Europejską i budować pozytywną percepcję branży wydobywczej.

W 2018 r. JSW rozpoczęła prace nad takim projektem: JSW znaczącym dostawcą wodoru dla komunikacji publicznej Śląska! Ciekaw jestem, jakie są tego wyniki.

Dodatkowo, dołączenie technologii związanych z wychwytywaniem i wykorzystywaniem czy też utylizacją CO2, czyli CCS/CCU, miałoby sens. Na takie cele, wydaje się, będzie można pozyskać finansowanie. Czytam Net Zero Industrial Act - na te technologie (a są dostępne europejskie) kładzie się tam nacisk. Wtedy JSW połączyłoby produkcję wodoru z CCS/CCU tak, aby nie był to tylko tzw. szary wodór.

Przed Jastrzębską Spółką Węglową wiele wyzwań, także środowiskowych

Kolejnym zagadnieniem, jakim można się zająć, jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie obniżenia emisyjności procesów hutniczych. Firmy z branży pracują nad różnymi technologiami i produktami . Chodzi np. o bioreduktor, który wraz z koksem obniżałby emisyjność w procesach wielkopiecowych.

Rozważyć można zaangażowanie w takie projekty, które wydłużyłyby na kolejne dekady rynek dla dostaw koksu. W Unii Europejskiej objętej ETS koncerny hutnicze mogłyby kupować oba produkty i obniżyć emisyjność.

Nie słyszę też o rozwijanych projektach w obszarze zgazowania węgla – a tu doświadczenia partnerów europejskich i poza Europą są istotne. A przecież kilka lat temu też rozpoczęliśmy rozmowy z takimi partnerami jak choćby Sasol z RPA czy Instytut Fraunhofera z Niemiec.

Zajmijmy się stroną finansową. JSW pokazała najlepszy w swojej historii wynik finansowy.

- Cieszy mnie to, iż spółka dobrze wykorzystała koniunkturę rynkową, pomimo mniejszego wydobycia w porównaniu do planów za 2022 rok i zgromadziła w Funduszu Stabilizacyjnym środki na kolejne okresy. Fundusz sprawdził się doskonałe w okresie pandemii.

Ale myślę, iż komunikacja z rynkami finansowymi i akcjonariuszami w zakresie polityki dywidendowej to też obszar, którym można lepiej zarządzić. Z perspektywy funduszy inwestycyjnych, emerytalnych czy tzw. Sovereign Wealth Funds, ważne jest jasne komunikowanie, czy spółka zamierza płacić dywidendę. Można rozważyć politykę dywidendy odzwierciedlającą cykliczny charakter zysków, część stałą przy średnich historycznie wynikach i część przy zyskach nadzwyczajnych.

Jak pan postrzega dziś miejsce Europy na mapie przemysłowej świata?

- Niestety, obserwuję rosnące ryzyko utraty konkurencyjności przemysłowej Europy na rzecz USA i Chin. Kilka bloków gospodarczych zainicjowało w zeszłym roku istotne pakiety stymulacji gospodarek: USA – IRA i CHIPS Act, w Japonii (Green Transition Bonds), w Indiach Production Linked Incentive Scheme. Unia Europejska odpowiedziała na tę politykę swoim programem Green Deal Industrial Plan i Net Zero Industrial Act.

Czy to dobra odpowiedź? Jakie są czynniki negatywnie wpływające na konkurencyjność Europy?

- Europa stoi przed wieloma wyzwaniami – cena nośników energii jest istotnie wyższa niż w USA i to kilkukrotnie, bo USA mają własny gaz łupkowy. To bardzo znaczący czynnik powodujący, iż przemysł europejski staje się mało konkurencyjny. Stąd decyzje dotyczące realokacji do USA czy Chin przez takie koncerny jak BASF czy Volkswagen.

Dodatkowo sytuacji nie poprawią obecny system ETS i koszty związane z emisją CO2, które oscylują już na poziomie 90-100 euro/tonę, z tendencją wzrostu o kolejne dziesiątki euro, co będzie rodzić coraz większe dysproporcje w określonych gałęziach gospodarek państw UE w stosunku do USA, Chin czy Indii. Dostępność siły roboczej to też duże wyzwanie dla Europy.

Europa będzie próbowała znaleźć swoje miejsce pomiędzy Chinami i USA

Zagrożeniem są czynniki makro - poziom stóp procentowych, wysoka inflacja po latach bardzo aktywnej polityki stymulacji gospodarek, wysoki poziom długu i koszty obsługi tego długu. Rządy mają coraz mniej pola manewru w obszarze stymulacji gospodarek. Wiele firm będzie borykać się z kosztami obsługi zadłużenia.

I zapewne czeka nas bardziej chwiejny okres, częstszych cykli i „zimnej wojny” pomiędzy Chinami i USA oraz wyzwań dla Europy, która będzie próbowała znaleźć swoje miejsce pomiędzy tymi dwoma blokami. Podziały między północną półkulą a krajami BRICS mogą się pogłębiać i miejmy nadzieję, że konflikt na Ukrainie nie będzie eskalował.

Mamy też Inflation Reduction Act w USA, czyli pakiet istotnych subsydiów i innych form wsparcia dla produkcji zielonej energii, aut elektrycznych, baterii, metali ziem rzadkich. To ponad 350 miliardów dolarów, które podnoszą konkurencyjność USA.

Jedną z branż, która będzie pod presją, jest przemysł samochodowy. To ryzyko dla Europy, iż koncerny będą rozważać, czy nie przenieść fabryk do USA. To tym samym ryzyko dla Polski, także dla dostawców i producentów baterii, bo mamy przecież ogromny przemysł automotive.

A gdzie pan postrzega szanse? W szczególności w branży wydobywczej, którą pan zna.

- Istotne, by Polska umiała włączyć się w łańcuch dostaw i pozyskać technologie w kilku branżach, do których płyną środki, jak np. morska energetyka wiatrowa czy energetyka jądrowa.

Wykorzystajmy potencjał naszych kompetencji w górnictwie – miedź, węgiel, wydobycie kopalin, które mamy w Polsce, nauczyły nas górnictwa. Rozszerzmy te kompetencje na metale ziem rzadkich, może uran, firmy produkujące maszyny górnicze, usługi, środowisko geologów. Nie będzie transformacji energetycznej bez kilkukrotnego wzrostu podaży surowców, a te trzeba pozyskać spod ziemi.

Rozważmy też zabezpieczenie dla polskich firm koncesji na surowce krytyczne na świecie. Wykorzystajmy dyplomację gospodarczą i nasze kompetencje branżowe. Wciągnijmy w to instytuty i uczelnie. Współpracę między światem nauki a przemysłem można i trzeba zacieśnić. W połączeniu z możliwościami, jakie oferują instytucje finansowe, jak BGK, KUKE, PFR w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych, jest szansa na „nowe życie” dla branży, w której mamy wysokie kompetencje. Niemcy i Francja już to robią.