Co dalej z kopalnią Silesia? EPH przedstawia swoje warunki

Właściciel Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia nie wyklucza możliwości przekazania swoich udziałów w czechowickiej kopalni mniejszościowym udziałowcom lub Skarbowi Państwa. Jest też gotów wspierać kopalnię do końca roku 2021, ale pod pewnymi warunkami.

Czytaj także: PG Silesia na zakręcie. Pofedruje tylko do końca 2021 roku? W PG Silesia wskazują, że rząd może przyjąć w swoich obliczeniach pozycje, których prywatny właściciel nie jest w stanie uwzględnić. Chodzi przede wszystkim o uniknięcie wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, utratę wpływów z podatków, płatności emerytur i ubezpieczeń społecznych, opłat eksploatacyjnych, czy po prostu uniknięcie niezwykle trudnej sytuacji w regionie Czechowic-Dziedzic.- Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia zdecydowanie pchnęło do przodu standardy polskiego górnictwa. Dla wielu ekspertów i osób związanych z branżą stanowiła benchmark - wskazuje Jan Marinov, prezesPG Silesia. - Nasi górnicy od początku wyróżniali się swoim zaangażowaniem, wyznaczając jednocześnie nowe standardy jakości i efektywności pracy. Byłaby to ogromna strata, gdyby trzeba było przerwać działalność tej kopalni - dodaje Jan Marinov.W PG Silesia zaznaczają, że od lutego br. zarząd PG Silesia próbuje nawiązać kontakt ze stroną rządową. Niestety prośby o rozmowy i spotkania pozostają bez odpowiedzi.Przypomnijmy, w 2007 r. ówczesna Kompania Węglowa wytypowała bowiem kopalnię Silesia w Czechowicach-Dziedzicach do likwidacji. Związki zawodowe i załoga stanowczo jednak sprzeciwiły się takiemu rozwiązaniu. Zaczęto szukać inwestora dla czechowickiego zakładu. Nie była łatwo. W 2008 r. wydawało się, że kopalnię może nabyć spółka Gibson Group, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Ostatecznie 10 grudnia 2010 roku kopalnia została kupiona przez czeski Energetický a Průmyslový Holding (EPH).Czytaj więcej: Właśnie tak uratowano kopalnię Silesia