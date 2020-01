Co może zrobić PGG, by wyjść z impasu? Sytuacja robi się krytyczna

Problemem Polskiej Grupy Górniczej (PGG) są teraz między innymi zwały węgla, na których zalega około 2,5 mln ton surowca. Ma to wpływ na pogorszenie płynności finansowej spółki. - Sytuacja robi się krytyczna, węgla na zwałach jest pełno - mówi portalowi WNP.PL Przemysław Skupin, przewodniczący Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej. A Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, tak komentuje sytuację dla WNP.PL: - Wobec tego rynek nakazuje obniżyć cenę, skoro jest to jedyny sposób na to, by nie zablokować pracy kopalń. Może wówczas też paru importerów się przestraszy - wskazuje Markowski.

Związkowcy z PGG od dawna podkreślają, że zwały mogą spowodować, iż wydobycie w kopalniach stanie.

Zgodnie z zapowiedziami resortu uruchomiony w ostatnim czasie centralny magazyn węgla w Ostrowie Wielkopolskim, a także inne składowiska przyjmują już nadwyżkowy węgiel z kopalń. Do tej pory do magazynu trafiło ok. 300 tys. ton surowca.

Pojawiły się też plotki, że być może pojawi się zamysł, aby Jastrzębska Spółka Węglowa wsparła w jakiś sposób PGG. - JSW ma ten sam problem niesprzedanego produktu, czyli pełne zwały węgla - mówi nam jednak Jerzy Markowski.