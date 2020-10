Co w Bełchatowie zamiast węgla brunatnego?

Elektrownia Bełchatów to największy zakład opalany węglem brunatnym w Europie. To przy tym największy rodzimy wytwórca prądu odpowiadający za około 20 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. W działającej przy elektrowni kopalni już od 2030 roku nastąpi znaczący spadek wydobycia z powodu sczerpywania się złóż. Na razie nie ma koncesji dla nowej odkrywki Złoczew i coraz częściej padają pytania, co w przyszłości mogłoby być alternatywą dla węgla brunatnego w Bełchatowie i okolicach.

Potrzebny jest rzetelny dialog z udziałem wszystkich interesariuszy, dotyczący regionu bełchatowskiego i tamtejszego rynku pracy w kolejnych dekadach.

Istotna będzie identyfikacja realistycznych projektów ze wskazaniem możliwych źródeł ich finansowania.

Trzeba się zastanowić, jakiego rodzaju inwestycje będą najważniejsze do zrealizowania w regionie Bełchatowa i okolic.