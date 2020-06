Co z cenami węgla po zamknięciu kopalni?

Wstrzymanie pracy 12 kopalni na Śląsku z powodu koronawirusa oznacza – logicznie rzecz ujmując – mniejszą podaż surowca. Czy przełoży się to na wzrost cen węgla? Może być wręcz przeciwnie – twierdzą analitycy Energy Solution.

- W Polsce z różnych powodów notujemy ostatnio rekordowo duże zapasy węgla. Przy bardzo nierealnym założeniu, że wszystkie kopalnie węgla kamiennego przestają działać z dnia na dzień, poziom zapasów powinien zaspokoić popyt energetyki zawodowej i przemysłowej na około 5 miesięcy. To pokazuje skalę zbudowanych w ostatnich miesiącach zapasów – mówi Krzysztof Mazurski.Zwiększenie importu z zagranicy, gdzie teraz ceny są niższe, w efekcie zamykania polskich kopalń to obecnie jeden z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy, przy założeniu, że zamknięcie będzie sfinalizowane i przedłuży się poza sugerowany okres 3 tygodni. Pozostaje pytanie, czy ceny za granicą są stabilne.- Podsumowując, oczywiście wzrost cen węgla jest możliwy w najbliższym czasie, ale raczej nie z powodu wstrzymania pracy górników, zakażonych koronawirusem. Trzeba pamiętać, że póki co wstrzymanie prac nie dotyczy wszystkich kopalń w Polsce, a jedynie 10 należących do PGG oraz 2 koncernu JSW. Pozostają moce wydobywcze 4 kopalni PGG, grupy Tauron Wydobycie, LW Bogdanka i innych– mówi Krzysztof Mazurski.Wstrzymanie pracy kopalni nastąpiło, gdy w Polsce nie ma sezonu grzewczego, więc wpływ rządowej decyzji na sektor ciepłownictwa będzie znikomy. Cała sytuacja rozgrywa się w tle rosnących napięć między związkami zawodowymi a stroną rządową, która deklaruje w ostatnich tygodniach zdecydowany zwrot w kierunku technologii OZE.