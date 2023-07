Czy będzie nowy dodatek węglowy 2023? Wiele osób oczekuje go z niecierpliwością. I wskazuje, że powinien być wyższy niż w roku ubiegłym.

Dodatek węglowy w ubiegłym roku był jednorazowym świadczeniem w wysokości 3000 zł.

Przysługiwał gospodarstwom domowym, w którym głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. W ubiegłym roku na rynku węgla panowała nerwowa sytuacja.

Decyzja rządu o dodatku węglowym wynikała z wysokich cen surowca oraz z obaw o to, czy węgla nie zabraknie na rynku po wprowadzeniu embarga na surowiec z Rosji.

Dodatek powinien być wyższy i powinien wynieść przynajmniej 3500 zł, bo przecież jest inflacja

- Ludzie oczekują dodatku węglowego, przychodzą do nas na skład i pytają, kiedy będzie ten dodatek - mówi portalowi WNP.PL szef firmy handlującej węglem z Górnego Śląska, chcący zachować anonimowość. - Wielu podkreśla, że ten dodatek powinien być wyższy i powinien wynieść przynajmniej 3500 zł, bo przecież jest inflacja. Nie wiadomo, czy taki dodatek się pojawi. Natomiast sądzę, że jeżeli miano by go już wprowadzić, to powinien być on właśnie na ten cel. Czyli na zakup węgla. W zeszłym roku nikt przecież nie sprawdzał, czy te dodatki w wysokości 3 tys. zł szły na zakup węgla, czy też na coś zupełnie innego - dodaje nasz rozmówca.

I wskazuje, że obecnie na wielu składach węgla jest między innymi surowiec sprowadzony z Kolumbii, Kazachstanu czy Indonezji.

- Ten z Kolumbii czy Kazachstanu jest całkiem przyzwoity, w przypadku węgla z Kazachstanu odznacza się on wysoką kalorycznością, natomiast jest drobny i miękki. Dla klientów nie sprawia to problemu, natomiast jest nieco uciążliwe dla firm handlujących węglem przy prowadzeniu operacji logistycznych - zaznacza.

- Dodatek węglowy został wprowadzony w ubiegłym roku po to, żeby ludzie mogli kupić węgiel po cenach niższych niż kupili go importerzy sprowadzający węgiel z zagranicy - mówi portalowi WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Ludzie przyzwyczajają się do cen węgla, które i tak nadal są bardzo wysokie, mimo iż są o około połowę niższe niż w roku ubiegłym. A podaż węgla na rynek krajowy jest właściwie nieograniczona ze względu na rosnące wydobycie surowca na świecie i jego łatwą dostępność - dodaje Jerzy Markowski.

Władza ma teraz dylemat natury politycznej: jak raz coś dała, to, żeby nie stracić politycznie - musi dawać nadal

- Władza ma teraz dylemat natury politycznej: jak raz coś dała, to, żeby nie stracić politycznie musi dawać nadal, albo jeszcze więcej - zaznacza Jerzy Markowski. - Poradziłbym władzy, żeby lepiej zastanowiła się nad tym, dlaczego w roku bieżącym koszty wydobycia węgla wzrosły już u nas o 30 procent, co musi przełożyć się na ceny węgla krajowego. A także, by zastanowiła się nad tym, po co w ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku zaimportowano do Polski ponad 7 mln ton węgla. Czyli matematycznie można zakładać, że przy utrzymaniu tego poziomu importu sprowadzimy do kraju ponad 21 mln ton węgla w 2023 roku - dodaje Markowski.

I wskazuje, że to o tyle niezrozumiałe, że nadal w portach oraz na składach gminnych zalega węgiel sprowadzony w ubiegłym roku i jeszcze niesprzedany.

- Radziłbym władzy skoncentrować się na obniżeniu kosztów wydobycia węgla w Polsce oraz obniżeniu cen węgla sprowadzanego do Polski zamiast w nieskończoność drenować budżet, co obciąża wszystkich podatników, mimo że nie wszyscy przecież spalają węgiel. Ja wiem, że "dawać" to politycznie brzmi dobrze, ale nie w nieskończoność - podsumowuje Jerzy Markowski.

Osoby, które mogłyby skorzystać w tej sytuacji, cały czas zastanawiają się, czy będzie nowy dodatek węglowy 2023? W lipcu w tej sprawie wypowiedziała się minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wskazała, że rząd analizuje zasadność wprowadzenia dodatku węglowego także na sezon 2023/2024.

Przyznała przy tym, że obecnie sytuacja na rynku surowców energetycznych ustabilizowała się, a nośniki źródeł energii są dostępne po akceptowalnych i ustabilizowanych cenach.

Wnioski o dodatek węglowy można było składać do 30 listopada 2022 - osobiście w gminach, za pośrednictwem poczty lub przez internet (e-PUAP). Jesienią 2023 roku mają odbyć się wybory parlamentarne. W środowisku górniczym można usłyszeć, że w roku wyborczym politykom mogą przyjść do głów różne pomysły. Zatem najbliższy czas pokaże, czy również i w tym roku pojawi się dodatek węglowy.