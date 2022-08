Co z tym węglem? „Rząd komunikuje ludziom komunały, żeby ograniczyć panikę na rynku”

- Ludzie, którzy się na tym znają, wiedzieli, że Rosja wycofa się z rynku europejskiego, a na pewno - z rynku polskiego, dlatego, że ona świetnie ten węgiel lokowała na rynku azjatyckim. Sprzedawała go tam w większych ilościach, po lepszych cenach. I wcale niepotrzebne było żadne embargo, żeby ten proces nastąpił. On został tylko poprzez embargo na węgiel rosyjski przyspieszony - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80.

- Kierunek azjatycki to ten, na którym Rosja będzie się budować - ze względu na konflikt z UE - zaznacza Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80. - W tym roku Polska Grupa Energetyczna będzie miała około 8 mld zł czystego zysku. Pytam się, dlaczego musi mieć ona w tym roku tyle zysku?! Czy część z tych pieniędzy nie mogła zostać w górnictwie? Miliard albo dwa. Moglibyśmy inwestować te pieniądze, moglibyśmy z tego mieć więcej węgla... Czy część z tych pieniędzy nie mogła zostać w kieszeniach obywateli, którzy płacą i płaczą, dostając każdy kolejny rachunek z podwyżką cen energii?! Czy w tej sprawie rząd cokolwiek robi? Nie!

I wskazuje, że w jego odczuciu trzeba się przygotować na wariant, w którym umowa społeczna dla górnictwa nie będzie realizowana - z dwóch powodów.

- Albo Komisja Europejska się na nią nie zgodzi, albo procedury ratyfikacyjne tej umowy społecznej będą trwały tak długo, że będziemy musieli w tym czasie realizować jakąś inną politykę, która będzie polityką alternatywną - ocenia Ziętek. - Mówiłem we wrześniu ubiegłego roku, żeby rząd się przygotował, bo będziemy mieli kłopoty. Zrobiono cokolwiek w tej sprawie? Absolutnie nic.

Bogusław Ziętek wskazuje jednocześnie, że strona związkowa tym razem zachowuje się racjonalnie.

- My nie jesteśmy szaleńcami, nie mówimy temu rządowi, żeby wypowiedzieć tę umowę - zaznacza Ziętek. - Mówimy od prawie roku: zróbmy coś między dziś a rokiem 2049 (w umowie społecznej dla górnictwa zapisano, że do roku 2049 nastąpi u nas odejście od wydobycia węgla kamiennego energetycznego - przyp. red.), bo tam jest dość miejsca na to, żeby zabezpieczyć naszą suwerenność energetyczną, bo my po prostu nie mamy innego wyboru... Rząd tylko komunikuje komunały ludziom, żeby ograniczyć panikę na rynku. Ta panika nie wynika jednak z tego, że na przykład Ziętek coś opowiada, tylko z tego, że tego towaru, jakim jest węgiel, na rynku brakuje.

