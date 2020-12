Coraz bardziej napięta sytuacja w PGE

W PGE sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Związki przygotowują się do strajku, który według władz spółki będzie nielegalny. Zarząd twierdzi, że głównie chodzi o podwyżki, a związki, że obronę miejsc pracy i warunków zatrudnienia.

W stronę neutralności klimatycznej

Niedawno spółka wskazała, że priorytetem dla zarządu PGE jest utrzymanie miejsc pracy i poziomu wynagrodzeń dla pracowników Grupy PGE.- W sytuacji, kiedy z powodu pandemii wiele osób dotyka utrata pracy a niektóre branże walczą z problemami, żądania podwyżek i dodatkowego, nieuzasadnionego biznesową koniecznością zatrudniania ludzi jest nieodpowiedzialne i niesolidarne - wskazała PGE.- PGE informuje, że w obecnych warunkach strajk będzie miał charakter nielegalny, co zostało potwierdzone w niezależnych opiniach prawnych, o czym związki zawodowe zostały poinformowane - zaznaczono w komunikacie PGE.Polska Grupa Energetyczna chce do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną oraz zapewniać swoim klientom 100 proc. energii z OZE - tak określa nowa strategia grupy przedstawiona jesienią 2020 roku. Do 2030 r. udział źródeł nisko i zeroemisyjnych w portfelu wytwórczym ma wynieść 85 proc., natomiast OZE stanowić będzie 50 proc. energii.Grupa chce eksploatować morską energetykę wiatrową - w 2030 r. moc farm wiatrowych na Bałtyku ma wynieść 2,5 GW, a dzięki przygotowaniu kolejnych projektów na nowych obszarach - w 2040 r. przekroczyć 6,5 GW.Równocześnie w najbliższych latach kontynuowany ma być program budowy mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych, a planowany przyrost nowych mocy ma wynieść odpowiednio powyżej 1 GW i powyżej 3 GW do roku 2030.Bez inwestycji w aktywa węgloweW segmencie ciepłownictwa PGE chce dokonać transformacji źródeł ciepła systemowego w kierunku nisko i zeroemisyjnym (do 2030 r. ich udział ma stanowić powyżej 70 proc. w produkcji ciepła), a jednocześnie promować przyłączenia do sieci indywidualnych źródeł ciepła, lub ich wymianę na przyjazne dla środowiska.Rolę w transformacji energetycznej ma odgrywać wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich obszarach oraz minimalizacja oddziaływania na środowisko. Grupa podała, że jej inwestycje skupiać się będą na energetyce odnawialnej, transformacji ciepłownictwa i infrastrukturze sieciowej.Spółka nie będzie dokonywać nowych inwestycji w aktywa węglowe (zarówno wytwarzanie, jak i wydobycie), a decyzje inwestycyjne dotyczące budowy źródeł gazowych będą podjęte najpóźniej w 2025 r.Łączne planowane nakłady inwestycyjne w latach 2021-2030 wyniosą 75 mld zł, z czego ok. 50 proc. przypada na rozwój odnawialnych źródeł energii (morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, zeroemisyjne źródła kogeneracyjne). Kolejnym najistotniejszym obszarem wydatków będzie działalność regulowana obejmująca infrastrukturę sieciową i niskoemisyjne źródła kogeneracyjne.Zobacz też: Stabilność polskiej energetyki jest zagrożona