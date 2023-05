Coraz mniej wolności w górnictwie. Mnożą się zakazy, nakazy i restrykcje

Właściciele złóż z coraz większym dystansem spoglądają na zagranicznych inwestorów.

Przez lata biedniejsze kraje zapraszały zagraniczne podmioty do eksploatacji swoich surowców naturalnych. Najnowsze wydarzenia wskazują jednak, że ta epoka się kończy. Szafowanie koncesjami, bezwarunkowa niemal zgoda na wywóz surowca odchodzą w przeszłość.

Kraje chcą w większym stopniu zarabiać na swoich surowcach mineralnych.

Brak zagranicznych podmiotów może jednak powodować problemy z utrzymaniem poziomu wydobycia.

Jak wynika z danych amerykańskiej agencji USGS (United States Geological Survey), na świecie coraz bardziej widoczne jest zamykanie się państw na eksploatację złóż przez zagraniczne podmioty. Czasem otwarcie się na współpracę jest obostrzone bardzo rygorystycznymi warunkami, w niektórych zaś przypadkach formy z konkretnych państw w ogóle nie mogą uczestniczyć w podziale „surowcowego tortu”.

Bitwa o zasoby surowcowe już trwa, zaczęła się nowa faza

Gdy w 2012 roku doradca brytyjskiego rządu sir David Anthony King formułował twierdzenie, że globalna walka o zasoby (nie tylko surowcowe) dopiero się rozpoczyna, zapowiedział, iż może mieć ona bardzo różne formy. Ale nie pokusił się o podanie, jakie walka ta konkretnie może przybierać postacie... Niestety wszystko wskazuje, że obecnie twierdzenia z przeszłości o wojnach surowcowych są coraz bliższe spełnieniu.

W historii zresztą dochodziło już do starć na tle zasobów, ale teraz mogą one mieć nienotowaną dotychczas skalę. Powód jest prozaiczny: niektórych surowców i zasobów jest zbyt mało, aby pokryć całe zapotrzebowanie.

Drugim powodem jest to, kto na tych zasobach ma zarabiać. Wiele wskazuje, że - jak nigdy dotychczas - państwa bogate w surowce będą ograniczały dostęp do złóż podmiotom z innych krajów. Na naszych oczach widać już zmiany ogarniające całe kontynenty. Dostęp do własnych zasobów umacnia bowiem pozycję państwa i jest ważnym elementem polityki wewnętrznej.

Zachodnia półkula ogranicza dostęp do złóż metali

Oczywiście ograniczenia dostępu do surowców nie są niczym nowym, lecz dotychczas miały one tylko wyrywkowy charakter. Zwykle chodziło o ropę naftową czy metale szlachetne. Teraz obostrzenia dotyczą nawet dość powszechnie występujących surowców, jak węgiel czy ruda żelaza.

Z najgwałtowniejszą zmianą w dostępie do surowców zagranicznych kontrahentów mamy do czynienia w Ameryce Łacińskiej. W trzech krajach weszło lub wchodzi w życie bardzo restrykcyjne prawo górnicze. Co prawda zarówno Chile, jak i Peru oraz Meksyk dopuszczają udział w produkcji zagranicznych firm górniczych, ale z licznymi ograniczeniami. Skrócenie czasu obowiązywania koncesji, większa niepewność inwestycyjna czy wyższe podatki - to tylko niektóre ze zmian.

W Meksyku, Limie i Santiago ich powód jest tłumaczony w niemal ten sam sposób: zagraniczne podmioty górnicze czerpały ogromne zyski, a udział w nich społeczności lokalnej i państwa był znikomy. Stąd też podniesienie podatków.

W Ameryce Południowej widać także coraz większą wagę ekologii. W większości przypadków eksploatacja górnicza to bardzo silna ingerencja w stosunki wodne. Dlatego też jedną ze zmian w prawie górniczym w Chile i Meksyku stał się wymóg dbałości o dostępność wody - w ten sposób, aby nie pobierać jej z lokalnych ujęć, a najlepiej, aby pochodziła ona z oceanu.

To nie koniec zmian; wiele wskazuje, że np. w Chile już w niedalekiej przyszłości nie będziemy widzieć nowych kopalń odkrywkowych. Jak mówią specjaliści, wszystko zmierza tam do górnictwa sztolniowego i głębienia szybów.

W praktyce wspomniane zmiany ograniczają dostępność koncesji dla zagranicznych podmiotów, zwłaszcza że państwo - z przyczyn strategicznych - ma prawo odmówić przyznania prawa do eksploatacji.

Nie wszyscy inwestorzy są w górnictwie mile widziani

Czasem rządy państw z góry eliminują zagranicznych inwestorów. Dzieje się to pod pozorem uzyskania zgody na prowadzenie działalności górniczej czy przejęcia udziałów.

- Potrzeba uzyskania aprobaty elegancko pozwala na uniknięcie niechcianych inwestorów. Po prostu: pod pozorem przepisów nie wpuszcza się na rynek kogoś, do kogo nie ma się zaufania - tłumaczy Jackson Smith, analityk związany z NYMEX (New York Mercantile Exchange).

Czasem idzie to jeszcze dalej... Na początku tego roku rynkiem surowcowym wstrząsnęła decyzja Ottawy.

Kanadyjska administracja nakazała trzem chińskim firmom zbycie udziałów w trzech kanadyjskich kopalniach litu. Surowiec ten uważany jest obecnie za strategiczny - ze względu na jego kluczową rolę w transformacji energetycznej.

W ogóle trzej najwięksi anglosascy producenci górniczy - Australia, Kanada i Stany Zjednoczone - dość skutecznie zamykają rynek górniczy przed firmami z Chin lub powiązanymi z tym krajem.

Powód? Dość prozaiczny. Pekin jest uważany za głównego globalnego rywala USA i jego sojuszników. Waszyngton nie chce zatem chińskich firm we własnych kopalniach. Inna sprawa, że ma to silne podstawy.

Po pierwsze: Pekin został już kilkakrotnie przyłapany na manipulowaniu cenami surowców (zwłaszcza metali ziem rzadkich), dzięki czemu mógł blokować niektóre inwestycje. Po drugie: chińscy inwestorzy uważani są za mocno politycznych. Mogą zatem działać w interesie władz w Pekinie, a niekoniecznie akcjonariuszy.

Warto jednakże dodać, że w blokowaniu zagranicznych inwestorów mamy obecnie już chyba nowy etap. Wywodzący się ze Szwajcarii Glencore to uznany koncern górniczy na całym świecie. A mimo to w Kanadzie coraz silniejsze są społeczne nawoływania - także prominentnych osób - by zablokować mu sprzedaż miejscowej spółki górniczej Teck.

Nawet Afryka coraz ostrożniej dobiera zagranicznych inwestorów

O tym, jak szerokie zmiany zachodzą, niech świadczy to, że nawet tam, gdzie zagraniczni inwestorzy mogli w nieskrępowany niemal sposób prowadzić działalność górniczą, zaczyna się przegląd takich inwestycji.

Dotychczas za eldorado pod względem liberalnych przepisów - czy też właściwie braku poszanowania prawa - uchodziły kraje tzw. Afryki równikowej. Ale i tam zagraniczne podmioty mają coraz ciężej.

Przykładem jest Demokratyczna Republika Konga. To państwo pozostaje największym na świecie producentem kobaltu - aż 80 proc. wydobycia pochodzi tam od firm chińskich.

Chińczycy byli początkowo traktowani w Kongu niemal jak wyzwoliciele... Dla zdobycia koncesji chińskie spółki zobowiązywały się bowiem do wielu inwestycji w infrastrukturę czy szkolnictwo.

Obecnie rząd Konga prowadzi szeroko zakrojony audyt chińskich inwestycji. Być może jego finalnym efektem będzie wyrzucenie chińskich firm z Konga. Na razie padają zarzuty o powszechną korupcję, nieprzestrzeganie jakichkolwiek przepisów BHP czy fałszowanie wyników produkcji, by zmniejszyć podatki.

Jako sztandarowy przykład działalności Chińczyków jest podawana kopalnia Tenke Fungurume - drugi co do wielkości dostawca kobaltu na świecie. Koncern China Molibdenum miał tam według lokalnej firmy wydobywczej Gecamines zaniżać pulę wyprodukowanego kobaltu.

Zdaniem ekspertów to, co dzieje się w DRK, może rzutować na wszystkie państwa regionu. One także będą chciały emancypacji surowcowej i postawią ostre warunki zagranicznym inwestorom w branży górniczej.

Restrykcyjne prawo może jednak uderzyć w jego autorów

Czy zmiany dotyczące zasad eksploatacji kopalin, inny dobór inwestorów oznaczają, że powstaną nowi górniczy giganci? Wcale nie jest to pewne. Kluczem, by to wyjaśnić, pozostaje jedna niezmienna - państwa mające zasoby chcą je eksploatować. Problem w tym, że zagraniczni inwestorzy to nie tylko spółki eksportujące surowce, to także w głównej mierze dostawcy technologii.

Według ekspertów być może Chile czy Meksyk poradzą sobie w przypadku, gdyby zagraniczne górnicze firmy się wycofały. Oczywiście nastąpiłoby zmniejszenie produkcji, a przede wszystkim nie wszystkie złoża mogłyby być - z powodu braku technologii - eksploatowane.

Zaostrzenie prawa górniczego, przed czym ostrzegają potentaci, może jednak w dłuższej perspektywie zmniejszyć produkcję, a więc i wpływy podatkowe. Pomysłodawcy bardziej restrykcyjnych przepisów tłumaczą, że świat nadal będzie potrzebował miedzi, kobaltu czy molibdenu. To prawda, tyle że zacznie także poszukiwać jeszcze intensywniej zamienników i eksploatować własne złoża.