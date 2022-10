Coraz więcej gmin jest zainteresowanych węglem od PGE. Mamy liczby

PGE Paliwa uruchomiła specjalną infolinię i stronę internetową, za pośrednictwem której, wypełniając formularz, instytucje użyteczności publicznej, samorządy i przedsiębiorcy będą mogli kupić węgiel.

Sprowadzenie węgla przez PGE Paliwa ma pomóc w zapełnieniu luki na rynku, która uwypukliła się w realiach embarga na węgiel rosyjski.

Zapytaliśmy w PGE, jakie jest zainteresowanie węglem od spółki i ile samorządów zgłosiło się już do spółki w tej sprawie.

„Od zeszłego tygodnia, czyli od czasu rozpoczęcia sprzedaży węgla przez PGE, ponad 50 gmin i jednostek samorządu terytorialnego skontaktowało się z nami w sprawie zakupu węgla i jest na różnym etapie nawiązywania współpracy, w tym kilkanaście z nich jest już na etapie podpisywania kontraktów.

W ostatnich dniach zainteresowanie zakupem węgla od PGE stale rośnie. Jest to spowodowane otrzymaniem przez samorządy powtórnych pism od PGE Paliwa, w których spółka zachęca do kontaktu w sprawie zakupu węgla” - odpowiedziało nam PGE.

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski wskazał ostatnio, że koszt oferowanego przez miasto węgla wraz z dostarczeniem wynosi poniżej 3 tys. zł. I zaznaczył, że to bardzo konkurencyjna cena.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski podał, że spółka do tej pory sprowadziła 4 mln ton, natomiast do końca roku ma to być 8 mln ton. A do końca sezonu grzewczego, a zatem do kwietnia 10 mln ton.

Do końca roku do Polski trafi z importu w sumie prawie 11 milionów ton. A do końca sezonu grzewczego spółki mają w sumie zaimportować do Polski ok. 17 milionów ton węgla z importu.

