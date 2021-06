Coraz więcej napięć i zagrożeń w polskiej energetyce

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność zdecydował o przeprowadzeniu 9 czerwca w stolicy manifestacji pracowników kopalń, elektrowni, elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Zdaniem rozmówców WNP.PL demonstracja wskazuje na narastanie napięcia i zagrożeń w procesie transformacji polskiego sektora energii. Udział w proteście zapowiedział Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, by "bronić węgla i naszej suwerenności energetycznej".

Z gazem czy bez?

Wszystkie ryzyka transformacji

Wskazuje przy tym, że działania związkowców są spóźnione. A tego typu protesty należało zorganizować już wcześniej.- W tej kwestii popieram związkowców z branży energetycznej. Oni zdają sobie sprawę z tego, że trzeba demonstrować, bo inaczej nic się w tym kraju nie osiągnie - uważa Kostempski. - Wskazują, że nie chcą całej tej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która miałaby grupować aktywa węglowe. I słusznie, że jej nie chcą, bo tak naprawdę nie wiadomo, co potem stanie się z tymi wydzielonymi aktywami. Poza tym już po wydzieleniu nie byłoby właściwie żadnej kontroli nad tym, co się tam dzieje, a obecnie te aktywa są w określonych strukturach. I związkowcy mogą bić na alarm, jeżeli uważają, że idzie to w złym kierunku.Do NABE trafić mają elektrownie węglowe z grup Tauron, Enea i PGE oraz kopalnie węgla brunatnego z PGE. Na skutek przejęcia wytwarzania energii opartego na węglu od grup energetycznych, moc zainstalowana źródeł w NABE sięgnie 22,7 tys. MW. Dla porównania moc wszystkich źródeł w Polsce to dziś 51,9 tys. MW.Zdaniem Mariana Kostempskiego obie strony (energetycy i rząd) powinny usiąść do stołu i rzetelnie porozmawiać .- Zresztą ta podpisana niedawno umowa społeczna dla górnictwa także może pod byle pretekstem nie zostać zrealizowana. Nie wiadomo przecież, kto będzie rządził w przyszłości - dodaje Kostempski.Nową okolicznością, która pojawiła się tuż przez manifestacją jest możliwość opóźnienia realizacji Baltic Pipe po stronie duńskiej. Polska może być zmuszona do negocjacji z Gazpromem odnośnie dostaw gazu. Dzięki Baltic Pipe mielibyśmy importować gaz z szelfu norweskiego i uniezależnić się od nabywanego od Gazpromu gazu z Rosji. Sytuacja ta niepokoi nie tylko związkowców.- Będę na manifestacji 9 czerwca. Konsekwentnie bronię węgla i bronię naszej suwerenności energetycznej opartej na węglu kamiennym i brunatnym - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. suwerenności energetycznej, były wiceminister aktywów państwowych. - Utożsamiam się z postulatami wysuwanymi przez przedstawicieli strony społecznej, w tym także tymi dotyczącymi potrzeby inwestycji w odkrywkę Złoczew.Zagrożenia dotyczące realizacji Baltic Pipe zwiększają, zdaniem Kowalskiego, groźbę szantażu ze strony Gazpromu.- Zwiększając w przyszłości zapotrzebowanie na gaz kosztem likwidacji wydobycia węgla w kraju, wystawiamy się na polityczne ryzyko. Dochodzi kwestia rosnących cen uprawnień do emisji CO2 - dodaje Janusz Kowalski i proponuje wobec tego zrewidować politykę energetyczną kraju.- Przedstawiciele energetyki i górnictwa mają rację, wskazując, że bez węgla Polska będzie tracić suwerenność energetyczną. A podejście TSUE do kwestii Turowa to jest takie swoiste testowanie, w tym także możliwości zablokowania w przyszłości budowy w Polsce elektrowni atomowych. Opóźnienie budowy Baltic Pipe też będzie miało dla nas swoje złe konsekwencje - wskazuje Janusz Kowalski.Zatem - jak widać - poważnych problemów w energetyce przybywa. Związkowcy zaznaczają, że nieprzemyślane decyzje w obszarze energetyki skutkować będą wzrostem cen energii i utratą suwerenności energetycznej. Ostrzegają, że będziemy w przyszłości zdani na import energii oraz surowców energetycznych. Przypominają, że w roku 2025 kończy się działanie rynku mocy i rząd musi znaleźć nowy mechanizm, który zagwarantuje ciągłość działania elektrowni węglowych i dostaw energii.- Demonstracja w Warszawie ma służyć podtrzymaniu pozycji kierownictwa Solidarności i niczemu więcej - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Jacek Wódz, socjolog. - Liderzy Solidarności chcą pokazać, że potrafią jeszcze tupnąć nogą. Natomiast tak naprawdę w energetyce jest wiele niewiadomych. Nie wiadomo na przykład, czy i w jakim stopniu premier Mateusz Morawiecki zdołał się porozumieć z Czechami odnośnie Turowa. I przewidywanie możliwego biegu wydarzeń w obszarze energetyki jest obecnie właściwie niemożliwe.Wiadomo, że górnictwo i energetyka to branże mocno upolitycznione. A spółki z tych sektorów są łupem politycznym po każdych kolejnych wyborach parlamentarnych. Jednocześnie zarówno górnictwo, jak i energetyka to strategiczne branże mocno oddziałujące na całą gospodarkę oraz rynek pracy.- Nie ulega dla mnie wątpliwości, że podjęcie przez państwo tak fundamentalnej reformy gospodarczej, jaką jest transformacja energetyki oraz zakończenie wydobycia węgla kamiennego energetycznego, jest przedsięwzięciem ogromnie kosztownym, szacowanym na około 400 mld euro, a przy tym czasochłonnym, bowiem w mojej ocenie to perspektywa co najmniej czterdziestu lat - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - I przez to jest przedsięwzięciem niezwykle ryzykownym. Zwłaszcza w okresie skutków wyhamowania gospodarczego po pandemii koronawirusa. Jak na razie to w miarę czytelnie zapisano program odchodzenia od tego, co mamy w górnictwie oraz w energetyce węglowej. Nie mamy natomiast harmonogramu tworzenia alternatywy dla aktualnego stanu rzeczy - dodaje Markowski.Jednocześnie wskazuje, że sytuacja jest dynamiczna. Dochodzi do nowych zdarzeń, które nie wydają się korzystne w kontekście przyszłości naszej energetyki.- Doświadczenia ostatnich tygodni dowodzą, że uwarunkowania dla przemian energetycznych są nam zupełnie nieznane i mogą być absolutnie zaskakujące - podkreśla Markowski. - Któż bowiem jeszcze z miesiąc temu spodziewał się kłopotów z Baltic Pipe? Kto wcześniej uwzględniał takie problemy wokół Turowa? Kto w końcu przewidział zmianę klimatu politycznego wobec Nord Stream II? A czy ktoś potrafi może dzisiaj racjonalnie ocenić chaotycznie rosnące, spekulacyjne ceny uprawnień do emisji CO2?! A to są przecież wszystko fundamentalne kwestie dla procesu transformacji energetycznej - podkreśla Jerzy Markowski.Jego zdaniem manifestacja zapowiedziana na 9 czerwca nie jest miejscem debaty na temat transformacji energetycznej. Natomiast sama zapowiedź tej demonstracji jest zdaniem Markowskiego istotnym społecznym sygnałem, że rozmaite problemy w energetyce stale narastają.Czytaj także: Poseł Janusz Kowalski: sprawa Turowa powinna być punktem zwrotnym w polskiej polityce energetycznej