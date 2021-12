Coraz więcej samorządów chce zakazu korzystania z paliw stałych

Coraz więcej samorządów decyduje się na to, by zakazać korzystania z paliw stałych; chodzi o kotły na paliwa stałe czy np. kominki - stwierdził w piątek prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Na rynku jest coraz więcej kotłów wysokiej jakości - dodał.

Szef Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pytany podczas piątkowej audycji w Polsat News o kotły na paliwo stałe wskazał, że "coraz więcej samorządów decyduje się na to, by zakazać możliwości korzystania z paliw stałych".



- Niekiedy to są kotły na paliwa stałe związane z ogrzewaniem, ale niekiedy to są nawet już kominki - zaznaczył Chróstny.



Dodał, że zmienia się nasza świadomość i podejście do zdrowia, a skutki zanieczyszczonego powietrza są bardzo poważne.



Jak przypomniał Chróstny, kotły na paliwa stałe sprzedawane w sklepach i na aukcjach muszą spełniać surowe wymagania, co jest kontrolowane przez PIH i UOKiK.



Pytany o kontrole, w wyniku których z rynku eliminowane są nielegalne kotły, Chróstny zaznaczył, że inspektorzy działają nie tylko stacjonarnie, ale prowadzą też kontrole w internecie.



- To jest rocznie ok. 4 tys. ofert w internecie zweryfikowanych przez nas. 700 na różnych portalach czy to aukcyjnych, czy sprzedażowych to są te, które zostały zakwestionowane. Bardzo często tego typu oferty są usuwane z sieci - powiedział szef UOKiK.



Według Chróstnego coraz więcej kotłów wysokiej jakości jest oferowanych na rynku.



- Problem, który występuje z gorszą jakością, dotyczy często osób, które chałupniczo dorabiają sobie w ten sposób, że produkują lokalnie jakieś kotły na indywidualne zamówienie, ale to jest proceder, który z czasem również będzie eliminowany - stwierdził.